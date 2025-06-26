Гроші замість пакунку малюка — чи може сім’я втратити субсидію та інші виплати

Мама з дитиною. Фото: Pexels

В Україні продовжується реалізація державної програми "Пакунок малюка". Батьки новонароджених дітей можуть забрати допомогу в грошовому еквіваленті. Постає питання, чи не вплине це на призначення субсидій та інших видів фінансової підтримки.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики на Facebook-сторінці.

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Чи враховують бебі-бокс до доходу сім'ї

"Пакунок малюка" — це набір необхідних речей для новонародженої дитини, який отримують батьки безпосередньо в пологовому будинку чи управлінні соціального захисту за місцем проживання. Дозволяється замінити бебі-бокс на гроші (за проханням отримувача).

Але постає питання, чи включається допомога у сукупний дохід домогосподарства. Адже цей показник є принциповим, коли йдеться про призначення багатьох видів соціальної підтримки. У разі перевищення максимально допустимого розміру сукупного доходу родини українці можуть втратити житлові субсидії, допомогу на оренду тощо.

"Пакунок малюка" — це одноразова допомога від держави для сімей, у яких нещодавно народилася дитина. У 2025 році батьки новонароджених можуть отримувати натуральний "пакунок малюка" або грошову компенсацію у розмірі 7 689 грн (три прожиткових мінімуми для дітей віком до 6 років)", — констатували в Мінсоцполітики.

І додали, що вказана сума не враховується до середньомісячного сукупного доходу. Отже грошовий еквівалент ніяк не впливає на призначення інших виплат від держави. Українці можуть без зайвого хвилювання забирати кошти замість набору речей.

Як отримати "пакунок малюка"

Зазвичай його видають у пологовому будинку після народження малюка. Якщо батьки не отримали допомогу, потрібно звернутися із заявою до органів соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня появи дитини на світ.

Пакет документів включає:

заяву про призначення одноразової натуральної підтримки;

копію свідоцтва про народження (за потреби);

підтвердження факту народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я;

довідку про взяття на облік ВПО (за наявності).

Бебі-бокси видають безпосередньо батькам, опікунам і дитячим будинкам сімейного типу. У склад "пакунку малюка" входять речі першої необхідності, зокрема одяг, засоби гігієни, пелюшки, ковдри, рушники, іграшки, дитячий матрац, інформаційні матеріали стосовно догляду за новонародженим тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у разі смерті отримувача житлової субсидії кошти може забрати інша особа зі складу домогосподарства. Потрібно звернутись у Пенсійний фонд і надати певні документи. Але зауважимо, що державна субсидія не передається у спадок.

Також ми писали, що буде з виплатами внутрішньо переміщеним особам у липні 2025 року. ВПО продовжать отримувати державну допомогу в розмірі 2 000 грн на дорослих і 3 000 грн на дітей. Так само не змінилася процедура оформлення субсидії на оренду житла.