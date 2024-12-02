Выплаты на погребение в декабре — сколько можно получить и как оформить

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Смерть близкого человека требует не только моральной стойкости, но и финансовых затрат на организацию похорон. Государство оказывает финансовую поддержку гражданам, которые столкнулись с такими вызовами. Деньги выплачивают в случае смерти застрахованного человека или лица, находившегося на его содержании.

О том, кто может получить средства на погребение в декабре и какой размер этих выплат, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Какие выплаты могут получить украинцы

В 2024 году размер пособия на погребение составляет 4100 гривен. Решение о выплате денег принимает работодатель (страхователь) или уполномоченное им лицо на следующий день после получения соответствующего заявления.

Родственник умершего или лицо, совершившее захоронение, получают средства не позднее следующего рабочего дня с момента получения страхователем средств от ПФУ. Для оформления выплат необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о смерти;

заявление о предоставлении пособия на погребение;

банковские реквизиты для пересчета денег;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

чеки и другие документы, подтверждающие расходы на погребение;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Кто может оформить выплаты

В законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" отмечается, что пособие предоставляется в случае смерти:

родителей;

жены или мужа;

дедушки или бабушки по прямой линии родства;

лица, находившегося на полном содержании застрахованного;

получателя пособия от застрахованного лица, являющегося постоянным и основным источником средств для его существования;

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет, а среди лиц, указанных в этом пункте, обучавшихся по дневной форме получения образования, — до 23 лет.

Граждане, имевшие самостоятельные источники дохода (пенсия, зарплата и т.п.), не относятся к лицам, находившимся на содержании застрахованного.

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