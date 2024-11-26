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В Україні запровадили нові дитячі виплати — хто і скільки отримає

26 листопада 2024 15:30
Єлизавета Супівська - редактор
Нові виплати на дітей взимку — хто отримає гроші та скільки
Українські гривні. Фото: НБУ
Єлизавета Супівська - редактор

Комплексний пакет "Зимової підтримки" для українських родин доповнили кількома важливими ініціативами. На засіданні Кабінету Міністрів 26 листопада детально розповіли, які програми грошової допомоги функціонуватимуть у грудні 2024 року.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

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Як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, скоро настане третя зима за час повномасштабної війни. Держава продовжує піклуватися про громадян, які потребують фінансової допомоги, особливо в періоди з несприятливими погодними умовами. Тому комплексний пакет "Зимової підтримки" доповнили двома важливими ініціативами.

Перша — для захисту українських дітей запровадили програму "Тепла зима". Вона передбачає нарахування малозабезпеченим родинам і внутрішньо переміщеним особам із дітьми коштів у розмірі 6 500 грн. Ці суми надійдуть у грудні на кожну дитину в сім’ї, аби батьки могли придбати теплий одяг або інші необхідні взимку речі.

"Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6 500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі", — зауважив Денис Шмигаль.

Інша ініціатива прив’язана до Дня святого Миколая. Всі діти-сироти і неповнолітні українці, позбавлені батьківського піклування, яких виховують опікуни чи піклувальники, одноразово отримають 1 000 грн. Це стало можливим завдяки фінансуванню ЮНІСЕФ.

Також прем’єр-міністр уточнив, що за програмою "єМалятко" спростили процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з доставки за місцем проживання заявника.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ООН допомагає українцям фінансово, запроваджуючи програми грошової підтримки. Нещодавно організація збільшила суму підтримки до 3 600 грн на місяць, а також ввела додаткові виплати для підготовки до зимового періоду.

Також ми писали, що держава піклується про родини, в яких виховують трьох і більше дітей. Українці мають право на деякі соціальні гарантії, пільги та допомогу, якщо перебувають у зареєстрованому шлюбі.

виплати діти фінансова допомога гроші зима

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