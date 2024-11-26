Новые выплаты на детей зимой — кто получит деньги и сколько

Украинские гривны. Фото: НБУ

Комплексный пакет "Зимней поддержки" для украинских семей дополнили важными инициативами. 26 ноября на заседании Кабинета Министров подробно рассказали, какие программы денежной помощи будут функционировать в декабре 2024 года.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

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Новые программы поддержки для украинцев

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, скоро наступит третья зима за время полномасштабной войны. Государство продолжает заботиться о гражданах, нуждающихся в финансовой помощи, особенно в периоды с неблагоприятными погодными условиями. Потому комплексный пакет "Зимней поддержки" дополнили двумя важными инициативами.

Первая — для защиты украинских детей ввели программу "Теплая зима". Она предусматривает начисление малоимущим семьям и внутренне перемещенным лицам с детьми денег в размере 6 500 грн. Эти суммы поступят в декабре на каждого ребенка в семье, чтобы родители могли купить тёплую одежду или другие необходимые зимой вещи.

"В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6 500 грн. Это деньги на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой. Сегодня принимаем соответствующее постановление, дающее старт этой программе", — отметил Денис Шмыгаль.

Другая инициатива привязана ко Дню святого Николая. Все дети-сироты и несовершеннолетние украинцы, лишенные родительской опеки, воспитываемые опекунами или попечителями, одноразово получат 1 000 грн. Это стало возможным благодаря финансированию ЮНИСЕФ.

Также премьер-министр уточнил, что по программе "єМалятко" упростили процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги доставки по месту проживания заявителя.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ООН помогает украинцам финансово, внедряя программы денежной поддержки. Недавно организация увеличила сумму помощи до 3 600 грн в месяц, а также ввела дополнительные выплаты для подготовки к зимнему периоду.

Также мы писали, что государство заботится о семьях, в которых воспитывают троих и более детей. Украинцы имеют право на некоторые социальные гарантии, льготы и пособия, если состоят в зарегистрированном браке.