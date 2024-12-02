Виплати на поховання у грудні — скільки можна отримати та як оформити

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Смерть близької людини потребує не лише моральної стійкості, а й фінансових затрат на організацію похорону. Держава надає фінансову підтримку для громадян, які зіткнулися з такими викликами. Гроші виплачують в разі смерті застрахованої людини або особи, яка перебувала на її утриманні.

Про те, хто може отримати кошти на поховання у грудні та який розмір цих виплат, розповіли в Пенсійному фонді України.

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Які виплати можуть отримати українці

У 2024 році розмір допомоги на поховання становить 4100 гривень. Рішення про виплату грошей приймає роботодавець (страхувальник) або уповноважена ним особа наступного дня, після отримання відповідної заяви.

Родич померлого або особа, яка здійснила поховання, отримує кошти не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання страхувальником коштів від ПФУ. Для оформлення виплат потрібно надати такі документи:

свідоцтво про смерть;

заяву про надання допомоги на поховання;

банківські реквізити для перерахунку грошей;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

чеки та інші документи, які підтверджують витрати на поховання;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Хто може оформити виплати

В законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" зазначається, що допомога на поховання надається в разі смерті:

батьків;

дружини або чоловіка;

дідуся чи бабусі за прямою лінією спорідненості;

особи, яка перебувала на повному утриманні застрахованої особи;

одержувача допомоги від застрахованої особи, яка була постійним і основним джерелом засобів для його існування;

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років, а з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, — до 23 років.

Громадяни, які мали самостійні джерела доходу (пенсія, зарплата тощо), не відносяться до осіб, що перебували на утриманні застрахованої особи.

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