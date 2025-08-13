Видео
Главная Экономика Деньги на погребение — какую сумму выплачивает государство в 2025

Деньги на погребение — какую сумму выплачивает государство в 2025

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 18:15
Помощь на организацию похорон — какую сумму компенсирует государство в 2025 году
Мужчина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине родственники или близкие умершего человека могут рассчитывать на финансовую помощь для организации погребения. Размер выплат зависит от статуса умершего и вида пенсии человека.

О том, какие выплаты на организацию похорон могут получить украинцы в 2025 году, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Читайте также:

Какую сумму на организацию похорон компенсирует государство

Потерять близкого человека — это не только моральная травма, но и финансовая нагрузка. Государство гарантирует помощь тем, кто занимается погребением, а юристы советуют обращаться за разъяснениями к специалистам.

Для гражданских пенсионеров помощь составляет две месячные пенсии на момент смерти, для военных пенсионеров — три месячные пенсии, но не менее 15 140 грн. Минимальная помощь в 2025 году — 2 684 грн.

Кто может получить деньги

Согласно 13 статье Закона Украины "О погребении и похоронном деле", право на помощь имеют исполнитель волеизъявления умершего и тот, кто взял на себя обязанность погребения — родственник, друг, сосед или организация. Государство полностью покрывает расходы на погребение для:

  • военных;
  • участников боевых действий;
  • Героев Украины и СССР;
  • людей с инвалидностью из-за войны;
  • кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы;
  • участников Революции Достоинства и людей с особыми трудовыми заслугами.

Для таких людей государство даже сооружает надгробия по установленному образцу. Если захоронение уже профинансировано государством, дополнительная помощь не предоставляется.

В зависимости от статуса умершего, заявление на помощь можно подать к работодателю, Пенсионному фонду, центру занятости, воинской части или управлению социальной защиты. Погребение одиноких, бездомных или неопознанных лиц финансируется из местных бюджетов.

В 2025 году, согласно положениям 29 статьи закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", размер пособия на погребение безработного человека составляет 75% минимальной зарплаты.

Как получить деньги и что для этого нужно

Чтобы получить помощь, сначала надо получить врачебное свидетельство о смерти в медицинском учреждении или через судебно-медицинскую экспертизу, зарегистрировать смерть в ЗАГСе и получить свидетельство о смерти и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Затем нужно получить справку для помощи в местном совете или ЗАГСе и подать заявление со всеми документами, включая свидетельство о смерти, справку, паспорт и идентификационный код. Закон предусматривает выдачу помощи в день обращения после подачи всех документов.

Ранее мы писали, что накануне Дня Независимости, 24 августа, правительство запланировало специальные денежные выплаты для украинцев. Получить их сможет значительное количество граждан, которые относятся к определенным льготным категориям.

Также мы рассказывали, что в 2025 году государство будет предоставлять одноразовую финансовую поддержку молодым медикам, которые после завершения интернатуры отправятся работать в сельские районы или территории, находящиеся неподалеку от линии фронта.

выплаты деньги похороны помощь Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
