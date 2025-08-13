Допомога на організацію похорон — яку суму компенсує держава у 2025 році

Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні родичі або близькі померлої людини можуть розраховувати на фінансову допомогу для організації поховання. Розмір виплат залежить від статусу померлого та виду пенсії людини.

Про те, які виплати на організацію похорон можуть отримати українці у 2025 році, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

Яку суму на організацію похорон компенсує держава

Втратити близьку людину — це не тільки моральна травма, а й фінансове навантаження. Держава гарантує допомогу тим, хто займається похованням, а юристи радять звертатися за роз’ясненнями до фахівців.

Для цивільних пенсіонерів допомога становить дві місячні пенсії на момент смерті, для військових пенсіонерів — три місячні пенсії, але не менше ніж 15 140 грн. Мінімальна допомога у 2025 році — 2 684 грн.

Хто може отримати гроші

Згідно з 13 статтею Закону України "Про поховання та похоронну справу", право на допомогу мають виконавець волевиявлення померлого та той, хто взяв на себе обов’язок поховання — родич, друг, сусід або організація. Держава повністю покриває витрати на поховання для:

військових;

учасників бойових дій;

Героїв України та СРСР;

людей з інвалідністю через війну;

кавалерів орденів Слави та Трудової Слави;

учасників Революції Гідності та людей з особливими трудовими заслугами.

Для таких людей держава навіть споруджує надгробки за встановленим зразком. Якщо поховання вже профінансоване державою, додаткова допомога не надається.

Залежно від статусу померлого, заяву на допомогу можна подати до роботодавця, Пенсійного фонду, центру зайнятості, військової частини або управління соціального захисту. Поховання одиноких, бездомних або невпізнаних осіб фінансується з місцевих бюджетів.

У 2025 році, згідно з положеннями 29 статті закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", розмір допомоги на поховання безробітної людини становить 75% мінімальної зарплати.

Як отримати гроші та що для цього потрібно

Щоб отримати допомогу, спершу треба отримати лікарське свідоцтво про смерть у медичному закладі або через судово-медичну експертизу, зареєструвати смерть у РАЦСі та отримати свідоцтво про смерть і витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Потім потрібно отримати довідку для допомоги у місцевій раді або РАЦСі й подати заяву з усіма документами, включно зі свідоцтвом про смерть, довідкою, паспортом та ідентифікаційним кодом. Закон передбачає видачу допомоги в день звернення після подання всіх документів.

