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Главная Экономика Денег будет меньше — кто из украинцев потеряет выплаты с августа

Денег будет меньше — кто из украинцев потеряет выплаты с августа

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 11:15
Украинцам отменили важные выплаты — кто останется без поддержки с августа
Женщина держит пустой кошелек. Фото: Pexels

Более 390 тысяч украинцев, проживающих в опасных регионах, останутся без выплат. Это связано с завершением одной из программ финансовой поддержки.

О том, кто именно попал под сокращение и по каким причинам, объяснили в Министерстве социальной политики.

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Почему некоторые украинцы останутся без выплат

С 1 августа прекращаются дополнительные выплаты жителям прифронтовых территорий. Министерство социальной политики официально сообщило о закрытии проекта, который реализовывался совместно со Всемирной продовольственной программой ООН и Пенсионным фондом Украины.

Ранее средства поступали автоматически. Ежемесячно можно было получить до 3 250 гривен, если доход лица был меньше этой суммы и оно не участвовало в других международных программах помощи.

Кто потеряет выплаты в августе

Отмена коснется трех категорий социально уязвимого населения:

  • пенсионеров;
  • людей с инвалидностью (включая детей);
  • граждан, которые не имеют права на пенсию.

Поддержку получали жители девяти областей, где продолжаются или могут начаться боевые действия: Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской.

За время существования программы помощь была предоставлена более чем 390 тысячам человек. Общий объем выплат превысил 5 миллиардов гривен. Июль стал последним месяцем, когда начисляли эти средства.

Ранее мы писали, что Украина продолжает поддерживать внутренне перемещенных граждан. Однако в августе отдельные переселенцы рискуют потерять право на получение финансовой помощи.

Также мы рассказывали, что сейчас в стране продолжается период без отопления, который продлится до 1 октября. Те, у кого с лета произошли изменения в составе семьи или имущественном положении, и желают уменьшить расходы на коммунальные услуги, должны обратиться в Пенсионный фонд.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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