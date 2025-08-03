Українцям скасували важливі виплати — хто залишиться без підтримки з серпня

Грошей буде менше — хто з українців втратить виплати з серпня
Понад 390 тисяч українців, які мешкають у небезпечних регіонах, залишаться без виплат. Це пов'язано з завершенням однієї з програм фінансової підтримки.
Про те, хто саме потрапив під скорочення та з яких причин, пояснили в Міністерстві соціальної політики.
Чому деякі українці залишаться без виплат
З 1 серпня припиняються додаткові виплати жителям прифронтових територій. Міністерство соціальної політики офіційно повідомило про закриття проєкту, який реалізовувався спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та Пенсійним фондом України.
Раніше кошти надходили автоматично. Щомісяця можна було отримати до 3 250 гривень, якщо дохід особи був менший за цю суму і вона не брала участі в інших міжнародних програмах допомоги.
Хто втратить виплати в серпні
Скасування торкнеться трьох категорій соціально вразливого населення:
- пенсіонерів;
- людей з інвалідністю (включно з дітьми);
- громадян, які не мають права на пенсію.
Підтримку отримували мешканці дев’яти областей, де тривають або можуть розпочатися бойові дії: Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Дніпропетровської та Сумської.
За час існування програми допомогу було надано більш ніж 390 тисячам осіб. Загальний обсяг виплат перевищив 5 мільярдів гривень. Липень став останнім місяцем, коли нараховували ці кошти.
Раніше ми писали, що Україна продовжує підтримувати внутрішньо переміщених громадян. Однак у серпні окремі переселенці ризикують втратити право на отримання фінансової допомоги.
Також ми розповідали, що зараз в країні триває період без опалення, що продовжиться до 1 жовтня. Ті, у кого з літа відбулися зміни у складі сім’ї чи майновому становищі, й бажають зменшити витрати на комунальні послуги, мають звернутися до Пенсійного фонду.
Читайте Новини.LIVE!