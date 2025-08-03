Українцям скасували важливі виплати — хто залишиться без підтримки з серпня

Жінка тримає пустий гаманець. Фото: Pexels

Понад 390 тисяч українців, які мешкають у небезпечних регіонах, залишаться без виплат. Це пов'язано з завершенням однієї з програм фінансової підтримки.

Про те, хто саме потрапив під скорочення та з яких причин, пояснили в Міністерстві соціальної політики.

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Чому деякі українці залишаться без виплат

З 1 серпня припиняються додаткові виплати жителям прифронтових територій. Міністерство соціальної політики офіційно повідомило про закриття проєкту, який реалізовувався спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та Пенсійним фондом України.

Раніше кошти надходили автоматично. Щомісяця можна було отримати до 3 250 гривень, якщо дохід особи був менший за цю суму і вона не брала участі в інших міжнародних програмах допомоги.

Хто втратить виплати в серпні

Скасування торкнеться трьох категорій соціально вразливого населення:

пенсіонерів;

людей з інвалідністю (включно з дітьми);

громадян, які не мають права на пенсію.

Підтримку отримували мешканці дев’яти областей, де тривають або можуть розпочатися бойові дії: Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Дніпропетровської та Сумської.

За час існування програми допомогу було надано більш ніж 390 тисячам осіб. Загальний обсяг виплат перевищив 5 мільярдів гривень. Липень став останнім місяцем, коли нараховували ці кошти.

Раніше ми писали, що Україна продовжує підтримувати внутрішньо переміщених громадян. Однак у серпні окремі переселенці ризикують втратити право на отримання фінансової допомоги.

Також ми розповідали, що зараз в країні триває період без опалення, що продовжиться до 1 жовтня. Ті, у кого з літа відбулися зміни у складі сім’ї чи майновому становищі, й бажають зменшити витрати на комунальні послуги, мають звернутися до Пенсійного фонду.