Самые дорогие клубы УПЛ — сколько стоят все футболисты Шахтера, Динамо и не только

Футбольный клуб "Рух". Фото: ukrpremierleague/Instagram

В пятницу, 1 августа, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги 2025/26. Среди участников чемпионата — как топовые клубы, в частности "Динамо" или "Шахтер", так и новички. Удалось узнать, чьи футболисты имеют самую высокую трансферную стоимость в 2025 году.

Об этом сообщило издание Blik.

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В рейтинге оказались даже малоизвестные клубы, в частности "Кудривка" (выходцы из одноименного села Корюковского района Черниговской области) и "Эпицентр" (город Каменец-Подольский). Они не способны тягаться с трансферной стоимостью игроков "Шахтера", "Металлиста" или "Полесья", ведь только начинают свой путь в большом футболе.

По подсчетам, общая оценочная стоимость футболистов в составах команд украинской Премьер-лиги 2025/26 такая:

Шахтер — 168,88 млн евро;

Динамо — 92,25 млн евро;

Полесье — 23,55 млн евро;

Карпаты — 16,80 млн евро;

Металлист 1925 — 14,18 млн евро;

ЛНЗ — 13,65 млн евро;

Колос — 12,30 млн евро;

Заря — 11,40 млн евро;

Кривбасс — 10,45 млн евро;

Александрия — 9,93 млн евро;

Рух — 8,60 млн евро;

Верес — 6,38 млн евро;

Оболонь — 6,25 млн евро;

Эпицентр — 4,60 млн евро;

Кудривка — 3,20 млн евро

Полтава — 3,20 млн евро.

Как видно, лидером стал донецкий "Шахтер", все футболисты которого стоят 168,88 млн евро. На втором месте, но с большим отрывом, оказался киевский "Динамо" с показателем 92,25 млн евро. Эти два клуба сохраняют статус самых мощных на футбольном рынке Украины, что подтверждается даже рейтингом по трансферной стоимости игроков.

Финансовые проблемы Динамо

Не исключено, что отставание "Динамо" от "Шахтера" объясняется отсутствием денег у владельцев клуба на покупку качественных игроков-легионеров. Известный футбольный комментатор Роберто Моралес намекнул на финансовые проблемы братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов.

"По сути, денег у Суркисов нет. То, что они могут купить, им не надо, а то, что хотят — не могут. Это когда-то у них были огромные средства, а сейчас все не так", — отметил Моралес в интервью порталу "Украинский футбол".

Моралес уверен, что нехватка денег — это единственная причина, почему за время летнего межсезонья к клубу не присоединился хотя бы один качественный футболист для усиления команды перед стартом нового сезона УПЛ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, жены топовых украинских спортсменов — Александра Усика и Александра Зинченко — засветили шикарные часы. Екатерина Усик носит на руке культовый Patek Philippe Nautilus за 99 000 долларов, а Влада Седан — аксессуар за 70 000 долларов.

Также мы писали, что жены известных украинских футболистов успешно развивают собственные проекты за рубежом. Марина Трубина открыла салон красоты в Лиссабоне, а Влада Седан зарабатывает блогом в Instagram и управляет рестораном в Киеве.