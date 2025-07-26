Найдорожчі клуби УПЛ — скільки коштують всі футболісти Шахтаря, Динамо і не тільки

Футбольний клуб "Рух". Фото: ukrpremierleague/Instagram

У п’ятницю, 1 серпня, розпочнеться новий сезон української Прем'єр-ліги 2025/26. Серед учасників чемпіонату — як топові клуби, зокрема "Динамо" чи "Шахтар", так і новачки. Вдалося дізнатися, чиї футболісти мають найвищу трансферну вартість у 2025 році.

Про це повідомило видання Blik.

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В рейтингу опинилися навіть маловідомі клуби, зокрема "Кудрівка" (вихідці з однойменного села Корюківського району Чернігівської області) та "Епіцентр" (місто Кам'янець-Подільський). Вони не здатні тягатися з трансферною вартістю гравців "Шахтаря", "Металіста" чи "Полісся", бо лише починають свій шлях у великому футболі.

За підрахунками, загальна оціночна вартість футболістів у складах команд української Прем'єр-ліги 2025/26 така:

Шахтар — 168,88 млн євро;

Динамо — 92,25 млн євро;

Полісся — 23,55 млн євро;

Карпати — 16,80 млн євро;

Металіст 1925 — 14,18 млн євро;

ЛНЗ — 13,65 млн євро;

Колос — 12,30 млн євро;

Зоря — 11,40 млн євро;

Кривбас — 10,45 млн євро;

Олександрія — 9,93 млн євро;

Рух — 8,60 млн євро;

Верес — 6,38 млн євро;

Оболонь — 6,25 млн євро;

Епіцентр — 4,60 млн євро;

Кудрівка — 3,20 млн євро

Полтава — 3,20 млн євро.

Як видно, лідером став донецький "Шахтар", всі футболісти якого коштують 168,88 млн євро. На другому місці, але з великим відривом, опинився київський "Динамо" з показником 92,25 млн євро. Ці два клуби зберігають статус найпотужніших на футбольному ринку України, що підтверджується навіть рейтингом за трансферною вартістю гравців.

Фінансові проблеми Динамо

Не виключено, що відставання "Динамо" від "Шахтаря" пояснюється відсутністю коштів у власників клубу на купівлю якісних гравців-легіонерів. Відомий футбольний коментатор Роберто Моралес натякнув на фінансові проблеми братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

"По суті, грошей у Суркісів немає. Те, що вони можуть купити, їм не треба, а те, що хочуть — не можуть. Це колись у них були величезні кошти, а зараз все не так", — зауважив Моралес в інтерв’ю порталу "Український футбол".

Моралес впевнений, що нестача коштів — це єдина причина, чому за час літнього міжсезоння до клубу не приєднався бодай один якісний футболіст для підсилення команди перед стартом нового сезону УПЛ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дружини топових українських спортсменів — Олександра Усика та Олександра Зінченка — засвітили шикарні годинники. Катерина Усик носить на руці культовий Patek Philippe Nautilus за 99 000 доларів, а Влада Седан — аксесуар за 70 000 доларів.

Також ми писали, що дружини відомих українських футболістів успішно розвивають власні проєкти за кордоном. Марина Трубіна відкрила салон краси в Лісабоні, а Влада Седан заробляє блогом в Instagram і керує рестораном у Києві.