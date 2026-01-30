Возрастной барьер для госслужащих в Украине — когда придется освободить должность

Женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Верховный Суд предоставил официальное разъяснение относительно предельного возраста пребывания на государственной службе. В решении отмечается, что после достижения определенного возраста государственного служащего имеют право уволить, если руководитель не принял решение о продолжении его работы.

О том, какой возраст считается предельным для госслужбы в 2026 году, пишет Судебно-юридическая газета.

Реклама

Читайте также:

В каком возрасте госслужащего могут уволить с должности

Суд пояснил, что увольнение в случае достижения человеком предельного возраста является обязательным, а продолжение службы — это не воля работника, а исключительно право работодателя. То есть руководитель сам решает, есть ли необходимость оставлять человека на должности. Желание самого госслужащего не гарантирует автоматического продолжения работы.

В Верховный Суд обратился госслужащий, которого уволили по достижении 65 лет. Он требовал:

признать приказ незаконным;

восстановить его в должности;

выплатить зарплату за время вынужденного прогула.

Истец утверждал, что закон позволяет работать на госслужбе до 70 лет. По его словам, он подавал заявления о продлении службы, но ответа не получил, а впоследствии его просто уволили.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, отметив, что решение о продлении службы принимает только руководитель, исходя из интересов государственной службы.

Какое решение принял Верховный Суд

Верховный Суд поддержал предыдущие решения. Суд отметил, что, согласно пункту 7 части первой статьи 83 закона "О государственной службе", достижение 65 лет автоматически является основанием для увольнения. Продолжение службы — это право руководителя, а не его обязанность.

Также суд пояснил, что закон не обязывает руководителя отдельно отвечать на заявление работника. Если служащего уволили, это и есть фактический отказ в продолжении работы.

Ранее мы писали, что бывают ситуации, когда работник не может уволиться по собственному желанию, потому что это запрещено трудовым законодательством.

Также мы рассказывали, что в Украине повысили штрафы за нарушение трудовых правил, поскольку с 1 января 2026 года выросла минимальная зарплата. Из-за этого работодателям придется платить больше за несоблюдение закона.