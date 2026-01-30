Відео
Україна
Відео

Головна Економіка Держслужба в Україні — в якому віці звільняють з посади у 2026 році

Держслужба в Україні — в якому віці звільняють з посади у 2026 році

Дата публікації: 30 січня 2026 07:25
Віковий бар'єр для держслужбовців в Україні — коли доведеться звільнити посаду
Жінка підписує документ. Фото: Pexels

Верховний Суд надав офіційне роз’яснення щодо граничного віку перебування на державній службі. У рішенні зазначається, що після досягнення визначеного віку державного службовця мають право звільнити, якщо керівник не ухвалив рішення про продовження його роботи.

Про те, який вік вважається граничним для держслужби у 2026 році, пише Судово-юридична газета

В якому віці держслужбовця можуть звільнити з посади

Суд пояснив, що звільнення у разі досягнення людиною граничного віку є обов’язковим, а продовження служби — це не воля працівника, а виключно право роботодавця. Тобто керівник сам вирішує, чи є потреба залишати людину на посаді. Бажання самого держслужбовця не гарантує автоматичного продовження роботи.

До Верховного Суду звернувся держслужбовець, якого звільнили після досягнення 65 років. Він вимагав:

  • визнати наказ незаконним;
  • поновити його на посаді;
  • виплатити зарплату за час вимушеного прогулу.

Позивач стверджував, що закон дозволяє працювати на держслужбі до 70 років. За його словами, він подавав заяви про продовження служби, але відповіді не отримав, а згодом його просто звільнили.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, зазначивши, що рішення про продовження служби ухвалює лише керівник, виходячи з інтересів державної служби.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд

Верховний Суд підтримав попередні рішення. Суд зазначив, що, згідно з пунктом 7 частини першої статті 83 закону "Про державну службу", досягнення 65 років автоматично є підставою для звільнення. Продовження служби — це право керівника, а не його обов’язок.

Також суд пояснив, що закон не зобов’язує керівника окремо відповідати на заяву працівника. Якщо службовця звільнили, це і є фактична відмова в продовженні роботи.

Раніше ми писали, що бувають ситуації, коли працівник не може звільнитися за власним бажанням, бо це заборонено трудовим законодавством.

Також ми розповідали, що в Україні підвищили штрафи за порушення трудових правил, оскільки з 1 січня 2026 року зросла мінімальна зарплата. Через це роботодавцям доведеться платити більше за недотримання закону.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
