Пенсионные выплаты в апреле 2025 — к каким изменениям готовиться многим украинцам

Украинки на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Апрель 2025 года принесет украинцам много важных нововведений, которые касаются финансов. Но главные изменения коснутся денежного обеспечения пенсионеров. Некоторым категориям граждан пересчитают выплаты, а кто-то сможет получить возрастную прибавку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться пенсионерам в апреле 2025 года.

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Кому пересчитают пенсии

Гражданам, которые продолжили работать после назначения пенсионных выплат по возрасту, пересчитают ежемесячные суммы с 1 апреля 2025 года. Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В ПФУ отметили, что дополнительно обращаться в территориальный орган не нужно.

Процедура касается украинцев, которые:

после назначения пенсии или предыдущего перерасчета приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;

отработали менее 24 месяцев, но после назначения выплаты / предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

Однако автоматического пересмотра суммы можно не ждать гражданам, которые получают пенсию за выслугу лет и не достигли 60-летия. Также добавим: увеличенный размер денежного обеспечения поступит на счета пенсионеров не ранее июня 2025 года вместе с доплатами за предыдущие месяцы.

Надбавки к пенсии

Еще одна хорошая новость — в апреле увеличат социальные выплаты по возрастному критерию. Если получателю исполнится 70, 75 или 80 лет в течение месяца, то пенсия вырастет на несколько сотен гривен. Важным условием является наличие ежемесячного финансового поступления в размере не более 10 340,35 грн.

Суммы надбавки такие:

исполнилось 70 лет — до 300 грн;

исполнилось 75 лет — до 456 грн;

исполнилось 80 лет и более — до 570 грн.

Другие апрельские изменения для пенсионеров

На этом нововведения не заканчиваются. Начиная с апреля, пенсии будут выплачивать по одинаковым правилам для всех граждан, независимо от местонахождения: на территории Украины, на оккупированной территории или за рубежом. Деньги удастся получать в любом банке, а не только Ощадбанке.

Плюс в апреле пенсионерам начислят проиндексированные с 1 марта страховые выплаты. Речь идет о помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также деньгах людям, имеющим на это право в случае смерти пострадавшего. Сумма повышения индивидуальна, но не может превышать 1500 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, финансы украинцев столкнутся с вызовами в апреле 2025 года. В частности, предполагается обновление курсовых показателей, подорожание потребительских товаров, повышение стоимости мобильных тарифов и др. Однако пенсии некоторых категорий украинцев увеличатся, зарплаты также могут вырасти.

Также мы писали, что украинцы могут обращаться в ПФУ за перерасчетом выплат. Существует как минимум три основания для пересмотра размера, например, повышение зарплаты, дополнительный трудовой стаж и увеличение прожиточного минимума в стране.