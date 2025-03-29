Пенсійні виплати у квітні 2025 — до яких змін готуватися багатьом українцям

Українки на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Квітень 2025 року принесе українцям багато важливих нововведень, які стосуються фінансів. Але головні зміни торкнуться грошового забезпечення пенсіонерів. Деяким категоріям громадян перерахують виплати, а хтось зможе отримати вікову надбавку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися пенсіонерам у квітні 2025 року.

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Кому перерахують пенсії

Громадянам, які продовжили працювати після призначення пенсійних виплат за віком, перерахують щомісячні суми з 1 квітня 2025 року. Це передбачено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". В ПФУ зазначили, що додатково звертатися в територіальний орган не потрібно.

Процедура стосується українців, які:

після призначення пенсії чи попереднього перерахунку набули щонайменше 24 місяці страхового стажу;

відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення виплати / попереднього перерахунку пройшло не менш двох років.

Водночас автоматичного перегляду суми можна не чекати громадянам, які отримують пенсію за вислугу років і не досягли 60-ліття. Також додамо: збільшений розмір грошового забезпечення надійде на рахунки пенсіонерів не раніше червня 2025 року разом із доплатами за попередні місяці.

Надбавки до пенсії

Ще одна хороша новина — у квітні збільшать соціальні виплати за віковим критерієм. Якщо одержувачу виповниться 70, 75 або 80 років протягом місяця, то пенсія виросте на кілька сотень гривень. Важливою умовою є наявність щомісячного фінансового надходження в розмірі не більше 10 340,35 грн.

Суми надбавки такі:

виповнилося 70 років — до 300 грн;

виповнилося 75 років — до 456 грн;

виповнилося 80 років і більше — до 570 грн.

Інші квітневі зміни для пенсіонерів

На цьому нововведення не закінчуються. Починаючи з квітня, пенсії виплачуватимуть за однаковими правилами для всіх громадян, незалежно від місцезнаходження: на території України, на окупованій території чи за кордоном. Гроші вдасться отримувати в будь-якому банку, а не тільки Ощадбанку.

Плюс у квітні пенсіонерам нарахують проіндексовані з 1 березня страхові виплати. Йдеться про допомогу потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також гроші особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого. Сума підвищення індивідуальна, та не може перевищувати 1500 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фінанси українців стикнуться з викликами у квітні 2025 року. Зокрема, передбачається оновлення курсових показників, дорожчання споживчих товарів, підняття вартості мобільних тарифів та ін. Водночас пенсії деяких категорій українців збільшаться, зарплати також можуть вирости.

Ми писали, що українці можуть звертатися в ПФУ за перерахунком виплат. Існує щонайменше три підстави для перегляду розміру, наприклад, підвищення зарплати, додатковий трудовий стаж і збільшення прожиткового мінімуму в країні.