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Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

11 января 2025 11:13
Елизавета Супивская - редактор
Шикарные часы от Louis Vuitton – сколько стоят Snakes Jungle
Очередь в магазин Louis Vuitton. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Новинка от Louis Vuitton удивила ценителей роскошных аксессуаров по всему миру. Французский бренд выпустил часы по случаю Года Деревянной Змеи по восточному календарю, в очередной раз продемонстрировав талант к созданию настоящих произведений искусства.

Об этом говорится на официальном сайте Louis Vuitton.

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Аксессуар входит в коллекцию Cabinet of Wonders и называется "Snakes Jungle". Дизайн часов разработали с использованием сложной техники маркетри (инкрустация). На циферблате видим изображение змеи в густом бамбуковом лесу, а сам фон выполнен из дерева, пергамента и соломы. В нем искусно соединили 14 различных оттенков зеленого, а каждую деталь собрали вручную.

Також циферблат может поразить элементами ручной гравировки и эмали champlevé. По утверждению мастеров, композиция призвана олицетворять дикую природу, ведь листья бамбука будто выходят за пределы изображения, украшая корпус часов.

 

Часы от Louis Vuitton
Часы Snakes Jungle от бренда Louis Vuitton. Фото: louisvuitton.com

"Чтобы придать змее трехмерной глубины и видимости движения, витки ее бело-золотого тела были вылеплены по правилам перспективы. Чешую украсили выгравированными V-образными штрихами и цветами в виде монограммы. Этапы лепки и гравировки выполнялись со строгими ограничениями на количество белого золота, дабы поверхность была оптимизирована для нанесения эмали с выемками", — говорится в описании.

Кстати, о корпусе. Его изготовили из 18-каратного белого золота и украсили узором японских волн. Благодаря прозрачной задней крышке волны видны на механизме LFT023. Японская тематика продолжилась на ремешке: его темно-зеленый цвет в гармонии с природной палитрой циферблата, а материал — телячья кожа с ручным плетением.

 

Корпус часов от Louis Vuitton
Корпус часов Snakes Jungle. Фото: louisvuitton.com 

Как известно, Louis Vuitton выпустил в свет ограниченное количество этих роскошных аксессуаров — всего 20 штук. Поэтому лишь избранные смогут приобрести часы, посвященные Году Деревянной Змеи. Конечно, лимитированность повлияла на цену, ведь стоит изделие искусства 285 000 долларов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, отличным подарком на праздник или день рождения будут инвестиционные монеты. Ведь их можно коллекционировать и хранить на лучшие времена, когда драгоценный металл, в частности золото, вырастет в цене. Монеты способны уберечь вложения от инфляции и принести немалую прибыль в будущем.

Также мы писали, что первое место по стоимости в 2024 году занял бренд автомобилей класса люкс Porsche с оценкой 43,1 млрд долларов. Он опередил французские Louis Vuitton (32,2 млрд долларов) и Chanel (26,1 млрд долларов). В топ-10 также попали Hermes, Gucci, Dior, Rolex, Cartier и Tiffany & Co.

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