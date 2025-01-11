Шикарные часы от Louis Vuitton – сколько стоят Snakes Jungle

Очередь в магазин Louis Vuitton. Фото: Unsplash

Новинка от Louis Vuitton удивила ценителей роскошных аксессуаров по всему миру. Французский бренд выпустил часы по случаю Года Деревянной Змеи по восточному календарю, в очередной раз продемонстрировав талант к созданию настоящих произведений искусства.

Об этом говорится на официальном сайте Louis Vuitton.

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Аксессуар входит в коллекцию Cabinet of Wonders и называется "Snakes Jungle". Дизайн часов разработали с использованием сложной техники маркетри (инкрустация). На циферблате видим изображение змеи в густом бамбуковом лесу, а сам фон выполнен из дерева, пергамента и соломы. В нем искусно соединили 14 различных оттенков зеленого, а каждую деталь собрали вручную.

Також циферблат может поразить элементами ручной гравировки и эмали champlevé. По утверждению мастеров, композиция призвана олицетворять дикую природу, ведь листья бамбука будто выходят за пределы изображения, украшая корпус часов.

Часы Snakes Jungle от бренда Louis Vuitton. Фото: louisvuitton.com

"Чтобы придать змее трехмерной глубины и видимости движения, витки ее бело-золотого тела были вылеплены по правилам перспективы. Чешую украсили выгравированными V-образными штрихами и цветами в виде монограммы. Этапы лепки и гравировки выполнялись со строгими ограничениями на количество белого золота, дабы поверхность была оптимизирована для нанесения эмали с выемками", — говорится в описании.

Кстати, о корпусе. Его изготовили из 18-каратного белого золота и украсили узором японских волн. Благодаря прозрачной задней крышке волны видны на механизме LFT023. Японская тематика продолжилась на ремешке: его темно-зеленый цвет в гармонии с природной палитрой циферблата, а материал — телячья кожа с ручным плетением.

Корпус часов Snakes Jungle. Фото: louisvuitton.com

Как известно, Louis Vuitton выпустил в свет ограниченное количество этих роскошных аксессуаров — всего 20 штук. Поэтому лишь избранные смогут приобрести часы, посвященные Году Деревянной Змеи. Конечно, лимитированность повлияла на цену, ведь стоит изделие искусства 285 000 долларов.

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Напомним, отличным подарком на праздник или день рождения будут инвестиционные монеты. Ведь их можно коллекционировать и хранить на лучшие времена, когда драгоценный металл, в частности золото, вырастет в цене. Монеты способны уберечь вложения от инфляции и принести немалую прибыль в будущем.

Также мы писали, что первое место по стоимости в 2024 году занял бренд автомобилей класса люкс Porsche с оценкой 43,1 млрд долларов. Он опередил французские Louis Vuitton (32,2 млрд долларов) и Chanel (26,1 млрд долларов). В топ-10 также попали Hermes, Gucci, Dior, Rolex, Cartier и Tiffany & Co.