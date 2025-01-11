Шикарний годинник від Louis Vuitton – скільки коштує Snakes Jungle

Черга в магазин Louis Vuitton. Фото: Unsplash

Новинка від Louis Vuitton здивувала поціновувачів розкішних аксесуарів по всьому світу. Французький бренд випустив годинник із нагоди Року Дерев'яної Змії за східним календарем, вкотре продемонструвавши хист до створення справжніх витворів мистецтва.

Про це йдеться на офіційному сайті Louis Vuitton.

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Скільки коштує годинник

Аксесуар входить у колекцію Cabinet of Wonders та має назву "Snakes Jungle". Дизайн годинника розробили з використанням найскладнішої техніки маркетрі (інкрустація). На циферблаті бачимо зображення змії у густому бамбуковому лісі, а саме тло виконане з дерева, пергаменту та соломи. В ньому майстерно поєднали 14 різних відтінків зеленого, а кожну деталь зібрали вручну.

Також циферблат може вразити елементами ручного гравіювання та емалі champlevé. За твердженням майстрів, композиція покликана уособлювати дику природу, адже листя бамбука ніби виходять за межі зображення, прикрашаючи корпус годинника.

Годинник Snakes Jungle від бренду Louis Vuitton. Фото: louisvuitton.com

"Щоб надати змії тривимірної глибини і видимості руху, витки її біло-золотого тіла були виліплені за правилами перспективи. Луска прикрасили вигравіруваними V-подібними штрихами та квітами у вигляді монограми. Етапи ліплення та гравіювання виконувалися із суворими обмеженнями на кількість білого золота, щоб поверхня була оптимізована для нанесення емалі з виїмками", — йдеться в описі.

До речі, про корпус. Його виготовили з 18-каратного білого золота і оздобили візерунком японських хвиль. Завдяки прозорій задній кришці хвилі видно на механізмі LFT023. Японська тематика продовжилася на ремінці: його темно-зелений колір у гармонії з природною палітрою циферблату, а матеріал — теляча шкіра з ручним плетінням.

Корпус годинника Snakes Jungle. Фото: louisvuitton.com

Як відомо, Louis Vuitton випустив у світ дуже обмежену кількість цих розкішних аксесуарів — всього 20 штук. Тож лише обрані зможуть придбати годинник, присвячений Року Дерев'яної Змії. Звісно, лімітованість вплинула на ціну, адже коштує виріб мистецтва 285 000 доларів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чудовим подарунком на свято чи день народження будуть інвестиційні монети. Адже їх можна колекціонувати і зберігати на кращі часи, коли дорогоцінний метал, зокрема золото, виросте в ціні. Монети здатні зберегти вкладення від інфляції та принести чималий прибуток у майбутньому.

Також ми писали, що перше місце за вартістю у 2024 році зайняв бренд автомобілів класу люкс Porsche з оцінкою 43,1 млрд доларів. Він випередив французькі Louis Vuitton (32,2 млрд доларів) та Chanel (26,1 млрд доларів). У топ-10 також потрапили Hermes, Gucci, Dior, Rolex, Cartier та Tiffany & Co.