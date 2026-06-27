Главное нововведение для украинцев в Германии: чего ждать с 1 июля

Изменения в Германии, которые затронут украинцев. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Немало украинцев проживают в Германии, поэтому интересуются изменениями и нововведениями. В ближайшее время пересмотра социальных стандартов, то есть минимальной зарплаты и прожиточного минимума, не предвидится. Однако в июле 2026 года стоит готовиться к запуску новой системы социальной поддержки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Германии с 1 июля.

Какая минимальная зарплата в Германии

Согласно данным на сайте Федерального правительства, в последний раз минимальное денежное вознаграждение повышали с 1 января 2026 года. С тех пор почасовая ставка зафиксирована на уровне 13,90 евро брутто (около 708 грн).

Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов. При отработке полного графика в течение месяца можно рассчитывать на зарплату не менее 2 409 евро брутто (122 000 грн).

Именно такой уровень доходов предусмотрен для большинства сотрудников в Германии независимо от гражданства или формы занятости. Однако планируется повысить почасовую ставку до 14,60 евро брутто с 1 января 2027 года.

Новая система социальной поддержки

Главное нововведение июля — постепенная замена привычной системы Bürgergeld на новый механизм Grundsicherung. В Германии хотят модернизировать базовую социальную помощь, чтобы не просто финансировать людей с низкими доходами, а обязать их содействовать своей занятости.

Среди условий для участников программы такие:

участвовать во встречах с представителями Jobcenter;

посещать интеграционные мероприятия;

рассматривать варианты трудоустройства, предлагаемые ответственными лицами.

Если регулярно отказываться от сотрудничества или игнорировать требования центра занятости, выплаты в рамках Grundsicherung могут сократить, временно приостановить или вообще отменить. Для украинцев это нововведение означает необходимость более внимательно относиться к правилам и активизировать участие в интеграционных программах.

Необходимо своевременно информировать контролирующие органы об изменении семейного положения, работы или места проживания. Размер выплат в рамках программы зависит от состава семьи, а для одинокого человека составляет 563 евро в месяц (28 660 грн). Минимальная сумма равна 357 евро (18 170 грн) для детей до 6 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какая средняя зарплата в Венгрии по состоянию на 2026 год. В апреле этот показатель составлял 772 000 форинтов (почти 112 000 грн). После уплаты обязательных налогов "на руки" сотрудники получали ориентировочно 540 000 форинтов или 79 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Германии узаконили третий способ захоронения людей. Альтернативным вариантом кремации признали так называемое "возвращение к земле". Процедура предусматривает запуск естественного процесса разложения в специальном герметичном контейнере.