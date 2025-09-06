Помощь детям с инвалидностью — Гетманцев предложил новые варианты поддержки

Украинские гривны. Фото: НБУ/Flickr

В 2025 году людям с инвалидностью и особым деткам предусмотрены различные льготы совместно с денежной помощью от государства. В то же время имеющейся поддержки (и финансовой, и социальной) семей, где воспитывают детей с инвалидностью, объективно недостаточно.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Какую поддержку должны получать семьи

По словам спикера, в Украине по состоянию на 2025 год насчитывается около 160 000 семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью. Мало кто говорит об ограничениях, наложенных на родителей: они жертвуют своим правом на занятость и отдых, потому что заботятся о своих особых сыновьях/дочерях.

"Ребенок нуждается в постоянном уходе, и один из родителей или оба должны отказывать себе в работе. Получается замкнутый круг, когда они не могут работать, чтобы зарабатывать дополнительные деньги на содержание ребенка, но и не могут содержать его, потому что нет денег", — отметил Гетманцев.

Дабы решить эту дилемму, государство должно обеспечить своих граждан разносторонней поддержкой. Глава профильного комитета Верховной Рады предложил три варианта помощи семьям с детьми с инвалидностью, которые следует ввести в комплексе.

Повысить выплаты на содержание таких детей, по крайней мере на уровне реального прожиточного минимума (около 8 000-9 000 грн). Плюс отдельно компенсировать определенный заработок родителям. Реализовать программу ассистентов, которые бы помогали родителям с питанием, временным уходом и перевозкой детей. Ввести услугу, которая бы помогала детям адаптироваться и социализироваться.

Третий пункт можно трактовать как открытие специальных образовательных учреждений, где родители могли бы оставлять ребенка на дневной период. Пока за малышом будут ухаживать, взрослые смогут зарабатывать деньги. Обязанности возьмут на себя социальные сотрудники, им будет платить государство.

"Иначе мы подталкиваем людей к тому, чтобы они передавали детей в интернаты. Мы должны сделать все возможное, чтобы родители могли жить с детьми и у них было полноценное детство, несмотря на болезнь", — констатировал спикер.

Выплаты детям с инвалидностью

По состоянию на 2025 год финансовое обеспечение лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью до 18 лет привязано к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Суммы денежной поддержки мизерные, учитывая реальные потребности граждан.

Например, родители несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью могут рассчитывать на 70% прожиточного минимума — 1 652 грн. Плюс существует надбавка за уход: 1 281 грн — если ребенку до 6 лет, 1 598 грн — если ребенку от 6 до 18 лет. Дополнительные средства назначают одному из родителей, кто официально не работает.

Напомним, детям участников боевых действий предусмотрены различные льготы во время обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Им предусмотрена выплата социальной стипендии и первоочередной перевод на места госзаказа.

Также мы писали, что в 2025 году многодетные семьи получают по 2,1 тыс. грн на третьего и каждого последующего ребенка до 6 лет. Выплаты могут отменить из-за лишения родительских прав, гособеспечения детей или других объективных оснований.