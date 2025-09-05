Льготы для детей участников боевых действий - размер выплат в профессиональном и высшем образовании

Льготы детям УБД — что можно получить в вузах и колледжах
Для детей участников боевых действий предусмотрены льготы при обучении в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Главной льготой является полная оплата обучения этой категории лиц.
Об этом сообщал Украинский центр защиты прав человека.
Главная льгота для детей УБД в вузах
Дети участников боевых действий имеют право на различные льготы во время обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.
Это, в частности, касается и полной оплаты обучения.
Такая льгота распространяется на детей УБД в случае их зачисления на места государственного или регионального заказа в соответствии с условиями и правилами приема — то есть с учетом квот, установленных в соответствии с законодательством.
Какие еще преимущества имеют дети военных
Также дети участников боевых действий имеют право на другие льготы.
Это, в частности, долгосрочный кредит на получение соответствующего образования.
Кроме того, льготы для детей УБД включают:
- первоочередной перевод на места госзаказа;
- социальную стипендию;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к Интернету и базам данных;
- проживание в общежитиях без оплаты.
Напомним, мы ранее писали о том, кто считается членом семьи УБД и может получить льготы.
Добавим, мы сообщали о том, что льготы для участников боевых действий планируют расширить.
Читайте Новини.LIVE!