Льготы детям УБД — что можно получить в вузах и колледжах

Дата публикации 5 сентября 2025 05:51
Льготы для детей участников боевых действий - размер выплат в профессиональном и высшем образовании
Студенты на практике. Фото: ДТЕК

Для детей участников боевых действий предусмотрены льготы при обучении в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Главной льготой является полная оплата обучения этой категории лиц.

Об этом сообщал Украинский центр защиты прав человека.

Главная льгота для детей УБД в вузах

Дети участников боевых действий имеют право на различные льготы во время обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Это, в частности, касается и полной оплаты обучения.

Такая льгота распространяется на детей УБД в случае их зачисления на места государственного или регионального заказа в соответствии с условиями и правилами приема — то есть с учетом квот, установленных в соответствии с законодательством.

Какие еще преимущества имеют дети военных

Также дети участников боевых действий имеют право на другие льготы.

Это, в частности, долгосрочный кредит на получение соответствующего образования.

Кроме того, льготы для детей УБД включают:

  • первоочередной перевод на места госзаказа;
  • социальную стипендию;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к Интернету и базам данных;
  • проживание в общежитиях без оплаты.

Напомним, мы ранее писали о том, кто считается членом семьи УБД и может получить льготы.

Добавим, мы сообщали о том, что льготы для участников боевых действий планируют расширить.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
