Льготы для детей участников боевых действий - размер выплат в профессиональном и высшем образовании

Для детей участников боевых действий предусмотрены льготы при обучении в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Главной льготой является полная оплата обучения этой категории лиц.

Главная льгота для детей УБД в вузах

Дети участников боевых действий имеют право на различные льготы во время обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Это, в частности, касается и полной оплаты обучения.

Такая льгота распространяется на детей УБД в случае их зачисления на места государственного или регионального заказа в соответствии с условиями и правилами приема — то есть с учетом квот, установленных в соответствии с законодательством.

Какие еще преимущества имеют дети военных

Также дети участников боевых действий имеют право на другие льготы.

Это, в частности, долгосрочный кредит на получение соответствующего образования.

Кроме того, льготы для детей УБД включают:

первоочередной перевод на места госзаказа;

социальную стипендию;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к Интернету и базам данных;

проживание в общежитиях без оплаты.

