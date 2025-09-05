Відео
Головна Військова економіка Пільги дітям УБД — що можна отримати у вишах і коледжах

Пільги дітям УБД — що можна отримати у вишах і коледжах

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 05:51
Пільги для дітей учасників бойових дій - розмір виплат у професійній та вищій освіті
Студенти на практиці. Фото: ДТЕК

Для дітей учасників бойових дій передбачені пільги під час навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Головною пільгою є повна оплата навчання цієї категорії осіб.

Про це повідомляв Український центр захисту прав людини.

Читайте також:

Головна пільга для дітей УБД у вишах

Діти учасників бойових дій мають право на різноманітні пільги під час навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Це, зокрема, стосується і повної оплати навчання.

Така пільга розповсюджується на дітей УБД у разі їхнього зарахування на місця державного чи регіонального замовлення відповідно до умов та правил прийому - тобто з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства.

Які ще переваги мають діти військових

Також діти учасників бойових дій мають право на інші пільги.

Це, зокрема, довгостроковий кредит на здобуття відповідної освіти.

Крім того, пільги для дітей УБД включають:

  • першочергове переведення на місця держзамовлення;
  • соціальну стипендію;
  • безплатне забезпечення підручниками;
  • безкоштовний доступ до Інтернету та баз даних;
  • проживання у гуртожитках без оплати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто вважається членом сім’ї УБД і може отримати пільги.

Додамо, ми повідомляли про те, що пільги для учасників бойових дій планують розширити.

діти навчання пільги учасник бойових дій УБД
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
