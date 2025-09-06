Допомога дітям з інвалідністю — Гетманцев запропонував нові варіанти підтримки

Українські гривні. Фото: НБУ/Flickr

У 2025 році людям з інвалідністю та особливим діткам передбачені різноманітні пільги спільно з грошовою допомогою від держави. Водночас наявної підтримки (і фінансової, і соціальної) сімей, де виховують дітей з інвалідністю, об’єктивно недостатньо.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Яку підтримку мають отримувати сім’ї

За словами спікера, в Україні станом на 2025 рік нараховується близько 160 000 родин, у яких виховують дітей з інвалідністю. Мало хто говорить про обмеження, накладені на батьків: вони жертвують своїм правом на зайнятість і відпочинок, бо піклуються про своїх особливих синів/доньок.

"Дитина потребує постійного догляду, і один з батьків чи обидва мають відмовляти собі в праці. Виходить замкнене коло, коли вони не можуть працювати, щоб заробляти додаткові гроші на утримання дитини, але й не можуть утримувати її, бо немає грошей", — зауважив Гетманцев.

Аби розв’язати цю дилему, держава повинна забезпечити своїх громадян різносторонньою підтримкою. Очільник профільного комітету Верховної Ради запропонував три варіанти допомоги сім’ям із дітьми з інвалідністю, які слід запровадити в комплексі.

Підвищити виплати на утримання таких дітей, принаймні на рівні реального прожиткового мінімуму (близько 8 000-9 000 грн). Плюс окремо компенсувати певний заробіток батькам. Реалізувати програму асистентів, які би допомагали батькам з харчуванням, тимчасовим доглядом і перевезенням діток. Запровадити послугу, яка би допомагала дітям адаптуватися та соціалізуватися.

Третій пункт можна трактувати як відкриття спеціальних освітніх закладів, де батьки могли би залишати дитину на денний період. Поки за малям доглядатимуть, дорослі зможуть заробляти гроші. Обов’язки візьмуть на себе соціальні працівники, яким платитиме держава.

"Бо інакше ми підштовхуємо людей до того, щоб вони передавали дітей в інтернати. Ми маємо зробити все можливе, аби батьки могли жити з дітьми і в них було повноцінне дитинство, незважаючи на хворобу", — констатував спікер.

Виплати дітям з інвалідністю

Станом на 2025 рік фінансове забезпечення осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю до 18 років прив’язане до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Суми грошової підтримки мізерні, враховуючи реальні потреби громадян.

Наприклад, батьки неповнолітньої дитини з інвалідністю можуть розраховувати на 70% прожиткового мінімуму — 1 652 грн. Плюс існує надбавка за догляд: 1 281 грн — якщо дитині до 6 років, 1 598 грн — якщо дитині від 6 до 18 років. Додаткові кошти призначають одному з батьків, хто офіційно не працює.

Нагадаємо, дітям учасників бойових дій передбачені різноманітні пільги під час навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Їм передбачена виплата соціальної стипендії та першочергове переведення на місця держзамовлення.

Також ми писали, що у 2025 році багатодітні родини отримують по 2,1 тис. грн на третю і кожну наступну дитину до 6 років. Виплати можуть скасувати через позбавлення батьківських прав, держутримання дітей або інші об’єктивні підстави.