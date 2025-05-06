Деньги элиты — каким банкам доверяют украинские чиновники

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Почти половину собственных безналичных средств украинские топ-чиновники хранят в государственных банках. В основном это Ощадбанк, ПриватБанк и Сенс Банк.

Об этом говорится в исследовании Forbes Ukraine.

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Издание исследовало декларации 65 чиновников и определило, какие финансовые учреждения пользуются наибольшим спросом среди топ-менеджмента Украины. Речь идет о:

руководителях Офиса президента;

членах Кабинета министров;

народных депутатах — руководителях Верховной Рады и парламентских комитетов;

членах правления Национального банка Украины;

председателях Антимонопольного комитета, Счетной палаты, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Где хранят сбережения топ-чиновники

Согласно декларациям за 2024 год, чиновники держат свои деньги как в Украине, так и за рубежом. В целом структура их сбережений выглядит следующим образом:

48% — украинские государственные банки;

35,2% — зарубежные банки;

16,8% — украинские частные банки.

Более 70% всех сбережений топ-чиновников в отечественных банках приходится на государственные Ощадбанк, ПриватБанк и Сенс Банк. Например, вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышов предпочитает именно Ощадбанк, где держит около 50 млн гривен.

Среди членов правления Нацбанка и их семей Ощадбанк также имеет наибольшую популярность. В частности, глава НБУ Андрей Пышный с семьей хранит там 2,6 млн грн и чуть более 385 тыс. долл.

Частные украинские банки пользуются более низким спросом среди топ-чиновников. В целом на них приходятся такие доли сбережений:

ОТП банк — 6%;

Универсал Банк — 5%;

Райффайзен Банк — 5%;

А-банк — 4%.

На последних строчках рейтинга банков, которым доверили свои деньги украинские чиновники, оказались государственный Укргазбанк (3%), банк "Кредит Днепр" (2%) и банк "Восток" (1%).

Какие зарубежные банки выбирали чиновники

Лидеры среди зарубежных банков, которым доверяют украинские топ-чиновники — польские PKO Bank Polski S.A. и Alior Bank SA. На них приходится 67% всех зарубежных сбережений.

В частности, семья заместителя Председателя ВРУ Елены Кондратюк держит в PKO Bank Polski S.A. почти 1,4 млн долл. и еще около 1,1 млн долл. в Alior Bank S.A.

Далее следуют венгерский OTP Bank (9%), лихтенштейнский Liechtensteinische Landesbank AG (7%) и израильский Bank Leumi Le-Israel B.M (6%).

Ранее мы писали, что количество миллионеров в Украине увеличилось на 63%, или на 6,6 тысячи человек. В целом эти граждане задекларировали за 2024 год доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

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