Гроші еліти — яким банкам довіряють українські посадовці

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Майже половину власних безготівкових коштів українські топпосадовці зберігають в державних банках. Здебільшого це Ощадбанк, ПриватБанк та Сенс Банк.

Про це йдеться у дослідженні Forbes Ukraine.

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Видання дослідило декларації 65 чиновників та визначило, які фінансові установи мають найбільший попит серед топменеджменту України. Йдеться про:

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керівників Офісу Президента;

членів Кабінету міністрів;

народних депутатів — керівників Верховної Ради та парламентських комітетів;

членів правління Національного банку України;

голів Антимонопольного комітету, Рахункової палати, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Де зберігають заощадження топпосадовці

Згідно з деклараціями за 2024 рік, чиновники тримають свої гроші як в Україні, так і за кордоном. Загалом структура їхніх заощаджень має такий вигляд:

48% — українські державні банки;

35,2% — закордонні банки;

16,8% — українські приватні банки.

Понад 70% всіх заощаджень топпосадовців у вітчизняних банках припадає на державні Ощадбанк, ПриватБанк та Сенс Банк. Наприклад, віцепрем'єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов надає перевагу саме Ощадбанку, де тримає близько 50 млн гривень.

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Серед членів правління Нацбанку та їхніх сімей Ощадбанк також має найбільшу популярність. Зокрема, очільник НБУ Андрій Пишний із сім’єю зберігає там 2,6 млн грн та трохи більш як 385 тис. дол.

Приватні українські банки мають нижчий попит серед топпосадовців. Загалом на них припадають такі частки заощаджень:

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ОТП банк — 6%;

Універсал Банк — 5%;

Райффайзен Банк — 5%;

А-банк — 4%.

На останніх сходинках рейтингу банків, яким довірили свої гроші українські посадовці, опинилися державний Укргазбанк (3%), банк "Кредит Дніпро" (2%) та банк "Восток" (1%).

Які закордонні банки обирали чиновники

Лідери серед закордонних банків, яким довіряють українські топпосадовці — польські PKO Bank Polski S.A. та Alior Bank SA. На них припадає 67% всіх закордонних заощаджень.

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Зокрема, родина заступниці Голови ВРУ Олени Кондратюк тримає у PKO Bank Polski S.A. майже 1,4 млн дол. та ще близько 1,1 млн дол. в Alior Bank S.A.

Далі йдуть угорський OTP Bank (9%), ліхтенштейнський Liechtensteinische Landesbank AG (7%) та ізраїльський Bank Leumi Le-Israel B.M (6%).

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Раніше ми писали, що кількість мільйонерів в Україні збільшилась на 63%, або на 6,6 тисячі осіб. Загалом ці громадяни задекларували за 2024 рік дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

Також дізнавайтеся, у яких містах України найвищі зарплати.

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