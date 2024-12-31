Закрыть ФЛП в Дії — для украинцев возобновили онлайн-услугу

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинцы снова могут подать заявку на закрытие бизнеса в Дії. Специалистам удалось восстановить систему 31 декабря после кибератаки на государственные реестры, поэтому ФЛП могут прекратить хозяйственную деятельность еще в 2024 году. Однако предприниматели обратили внимание на проблему: услуга все равно не работает.

Детали сообщила пресс-служба Дії в Telegram.

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Как закрыть ФЛП на портале Дія

С тех пор, как 19 декабря российские хакеры сломали доступ ко многим государственным реестрам, украинские предприниматели не имели возможности воспользоваться функционалом портала, дабы прекратить хозяйственную деятельность. Это разрушило планы многих представителей бизнеса, желавших до завершения 2024 года отменить госрегистрацию и избежать уплаты налогов с января.

Но 31 декабря в Telegram-канале Дії опубликовали сообщение о возобновлении онлайн-услуги. Украинцев проинформировали, что они снова могут буквально за 2 минуты подать заявку о закрытии ФЛП. Это стало отличной новостью в последний день года, ведь наши граждане успели бы снять бизнес с учета до наступления 1 января.

Новость обновляется...

Напомним, физическим лицам-предпринимателям, которые не успели закрыть бизнес до кибератаки на государственные реестры, пришлось ждать возобновления систем. Поскольку перевестись на общую систему налогообложения, дабы не платить единый социальный взнос, в 2024 году уже поздно.

Также мы писали, что ФЛП будут усиленно контролировать в 2025 году. Банки будут обращать внимание на подозрительные операции предпринимателей с применением риск-ориентированного подхода.