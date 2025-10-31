Распространенные штрафы для ФЛП — за какие нарушения часто наказывают в 2025

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Большинство предпринимателей боятся проверок налоговой, поскольку могут натолкнуться на штрафы. Существует много оснований для взыскания средств за нарушение законодательных требований, однако самые распространенные касаются фискальных чеков и оформления сотрудников.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Штраф за невыдачу фискального чека

Согласно информации на сайте Главного управления ГНС в Донецкой области, в течение 2025 года налоговая провела более 2 500 контрольных закупок техники и электроники через маркетплейсы. В 162-х случаях продавцы не предоставили расчетный документ, что является прямым нарушением закона.

Размер штрафа составляет 150% от суммы проданного товара без чека. Во избежание проблем необходимо установить сертифицированный РРО/ПРРО, выдавать документы на каждую операцию без исключений, проверить корректность фискализации и не использовать "креативные" подделки чека.

Штраф за неоформленных работников

Второе по частоте нарушение в Украине — попытка ухода от уплаты налогов путем неоформления сотрудников или преуменьшения реальной зарплаты в декларациях. Налоговая находит таких предпринимателей, осуществляя мониторинг кадровых порталов, сравнивая вакансии с официальной отчетностью и осуществляя проверки с хронометражем.

Размеры штрафов для ФЛП на едином налоге в 2025 году такие:

первое нарушение — письменное предупреждение или взыскание 10 минимальных зарплат (80 000 грн);

повторное привлечение к ответственности — 30 минимальных зарплат (240 000 грн).

Лучше платить увеличенные суммы налогов за оформленных работников, чем потратить огромные деньги из-за нарушения закона. Ведь штраф накладывается за каждого человека, который выполняет должностные обязанности неофициально.

Штраф за отсутствие товарного учета

Этим нередко злоупотребляют физические лица-предприниматели, торгующие техникой, ювелирными изделиями и лекарственными средствами. Такие товары подлежат обязательному учету, а отсутствие документации повлечет за собой финансовую санкцию в размере 100% от стоимости продукции.

Во избежание проблем необходимо хранить первичные документы на каждую партию товара, вести учетные регистры и использовать специализированное программное обеспечение для автоматизации. Контролирующий орган во время проверки может потребовать предъявления документов даже трехлетней давности.

Напомним, ФЛП из некоторых городов Украины могут не платить налоги. Льгота предоставляется предпринимателям 1-2 группы упрощенной системы, зарегистрированным на территориях ведения боевых действий, и распространяется на ЕН и военный сбор.

Также мы писали, что ФЛП и работодатели могут получить пособие по частичной безработице. Деньги предоставляют в случае сокращения производства минимум на 30% и выполнения требований по уплате взносов.