Україна
Головна Економіка ФОПам загрожують великі штрафи у листопаді — за що часто карають

ФОПам загрожують великі штрафи у листопаді — за що часто карають

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 12:56
Найпоширеніші штрафи для ФОП — за які порушення часто карають у 2025
Гроші в руках. Фото: УНІАН

Більшість підприємців бояться перевірок податкової, оскільки можуть натрапити на великі штрафи. Існує чимало підстав для стягнення коштів за порушення законодавчих вимог, однак найпоширеніші стосуються фіскальних чеків та оформлення працівників.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Читайте також:

Штраф за невидачу фіскального чека

Згідно з інформацією на сайті Головного управління ДПС у Донецькій області, протягом 2025 року податкова провела більше 2 500 контрольних закупівель техніки та електроніки через маркетплейси. У 162-х випадках продавці не надали розрахунковий документ, що є прямим порушенням закону.

Розмір штрафу становить 150% від суми проданого товару без чека. Для уникнення проблем необхідно встановити сертифікований РРО/ПРРО, видавати документи на кожну операцію без винятків, перевірити коректність фіскалізації та не використовувати "креативні" підробки чека.

Штраф за неоформлених працівників

Друге за частотою порушення в Україні — спроба уникнення сплати податків шляхом неоформлення працівників або применшення реальної зарплати в деклараціях. Податкова знаходить таких підприємців, здійснюючи моніторинг кадрових порталів, порівнюючи вакансії з офіційною звітністю та здійснюючи перевірки з хронометражем.

Розміри штрафів для ФОП на єдиному податку у 2025 році такі:

  • перше порушення — письмове попередження або стягнення 10 мінімальних зарплат (80 000 грн);
  • повторне притягнення до відповідальності — 30 мінімальних зарплат (240 000 грн).

Краще платити збільшені суми податків за оформлених працівників, аніж витратити величезні гроші через порушення закону. Адже штраф накладається за кожну людину, яка виконує посадові обов’язки неофіційно.

Штраф за відсутність товарного обліку

Цим нерідко зловживають фізичні особи-підприємці, які торгують технікою, ювелірними виробами та лікарськими засобами. Ці товари підлягають обов’язковому обліку, а відсутність документації потягне за собою фінансову санкцію в розмірі 100% від вартості продукції.

Для уникнення проблем необхідно зберігати первинні документи на кожну партію товару, вести облікові регістри та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизації. Контролюючий орган під час перевірки може вимагати пред’явлення документів навіть трирічної давності.

Нагадаємо, ФОПи з деяких міст України можуть не платити податки. Пільга надається підприємцям 1-2 групи спрощеної системи, зареєстрованим на територіях ведення бойових дій, і поширюється на ЄП та військовий збір.

Також ми писали, що ФОПи і роботодавці можуть отримати допомогу з часткового безробіття. Кошти надають у разі скорочення виробництва щонайменше на 30% і виконання вимоги щодо сплати внесків.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
