Компенсация за коммуналку от арендатора – что должны знать ФЛП

Украинские гривны в руках. Фото: Unsplash

Государственная налоговая служба объяснила процесс уплаты налогов с суммы коммунальных платежей, возмещенной ФЛП, который сдает в аренду жилое помещение. Ранее украинцам рассказывали, что компенсированную коммуналку следует включать в доход по предпринимательской деятельности. Но сейчас ситуация поменялась.

Об этом говорится на официальном сайте ГНС.

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Что делать с возмещенной суммой за коммунальные услуги

До 25 апреля 2024 года действовало правило, что физические лица-предприниматели 2 и 3 группы, предоставляющие услуги аренды, должны включать возмещенную сумму коммунальных платежей в доход от деятельности при условии, что такая уплата предусмотрена договором аренды.

В противном случае, если в договоре не прописана уплата платежей арендатором, компенсацию нужно облагать по-другому. Это касается ФЛП 2 группы: они должны включить деньги в доход, не указанный в реестре плательщиков единого налога, и применить к нему ставку ЕН в размере 15%.

Однако налоговики изменили собственную консультацию и выдали новую, с противоположным мнением:

"Поскольку получение физическим лицом-предпринимателем — плательщиком единого налога дохода в виде возмещения суммы коммунально-жилищных услуг не предусматривает предоставление указанных услуг таким предпринимателем в пользу юридического лица или арендатора, то средства не включается в доход ФЛП".

Компенсацию нужно облагать налогом по общим правилам, установленным Налоговым кодексом для физических лиц. Речь идет об уплате 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. После вступления в силу изменений, введенных законопроектом №11416-д, военный сбор составит 5%. Но по состоянию на 25 ноября документ ждет подписи Президента Украины Владимира Зеленского.

Вывод такой: ФЛП, предоставляющие услуги аренды недвижимости и получающие возмещение платежей за коммунальные услуги от клиентов, должны включать деньги в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица.

Чтобы избежать лишних хлопот, рекомендуется просто устанавливать арендную плату с суммой коммуналки, не прописывая в договоре компенсацию и не принимая на счет ФЛП платежи с соответствующим назначением.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие украинцы боятся открывать ФЛП, потому что наслушались мифов от знакомых. К примеру, что предприниматели должны платить большие налоги и штрафы. Это справедливо для представителей бизнеса, ведущих деятельность незаконно.

Также мы писали, что владельцы недвижимости должны декларировать доходы, если сдают жилье в аренду. Вырученные средства облагаются НДФЛ и военным сбором. Но для ФЛП действуют другие правила, если предпринимательская деятельность связана с недвижимостью.