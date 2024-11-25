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ФОП здає житло в оренду — що треба знати про додаткові податки

25 листопада 2024 12:09
Єлизавета Супівська - редактор
Компенсація за комуналку від орендаря – що повинні знати ФОПи
Українські гривні в руках. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Державна податкова служба пояснила процес сплати податків із суми комунальних платежів, відшкодованої ФОПу, який здає в оренду житлове приміщення. Раніше українцям розповідали, що компенсовану комуналку потрібно включати в дохід за підприємницькою діяльністю. Але тепер ситуація змінилася.

Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

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До 25 квітня 2024 року діяло правило, що фізичні особи-підприємці 2 і 3 групи, які надають послуги оренди, повинні включати відшкодовану суму комунальних платежів у дохід від діяльності за умови, що така сплата передбачена договором оренди.

У протилежному випадку, якщо в договорі не прописана сплата платежів орендарем, компенсацію потрібно оподатковувати по-іншому. Це стосується ФОПів 2 групи: вони мають включити кошти в дохід, який не зазначений у реєстрі платників єдиного податку, і застосувати до нього ставку ЄП в розмірі 15%.

Проте податківці змінили власну консультацію і видали нову, з протилежною думкою:

"Оскільки отримання фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку доходу у вигляді відшкодування суми комунально-житлових послуг не передбачає надання зазначених послуг таким підприємцем на користь юридичної особи чи орендаря, то кошти не включається до доходу ФОПа".

Компенсацію потрібно оподатковувати за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом для фізичних осіб. Йдеться про сплату 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Після набуття чинності змін, запроваджених законопроєктом №11416-д, військовий збір становитиме 5%. Але станом на 25 листопада документ чекає на підпис Президента України Володимира Зеленського.

Висновок такий: ФОПи, які надають послуги оренди нерухомості та отримують відшкодування платежів за комунальні послуги від клієнтів, повинні включати кошти в загальний місячний (річний) оподатковуваний доход фізичної особи.

Аби уникнути зайвих клопотів, рекомендується просто встановлювати орендну плату з сумою комуналки, не прописуючи в договорі компенсацію та не приймаючи на рахунок ФОП платежі з відповідним призначенням.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, чимало українців бояться відкривати ФОП, бо наслухалися міфів від знайомих. Наприклад, що підприємці повинні сплачувати великі податки і штрафи. Це справедливо для представників бізнесу, які ведуть діяльність незаконно.

Також ми писали, що власники нерухомості повинні декларувати доходи, якщо здають житло в оренду. Отримані кошти оподатковуються ПДФО та військовим збором. Але для ФОПів діють інші правила, якщо підприємницька діяльність пов’язані з нерухомістю.

комунальні послуги ФОП податки житло оренда

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