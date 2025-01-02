Курс доллара и зарплаты в Украине – чего ждать в 2025 году

Долларовая купюра в руках. Фото: Pexels

Курсу доллара в Украине прогнозируют повышение до 45 грн. В то же время минимальная зарплата останется на текущем уровне. Это создаст дополнительные денежные вызовы для людей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и зарплатами в 2025 году.

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Зарплаты в 2025 году

Минимальный размер дохода граждан не изменится. В Государственный бюджет на текущий год заложили минималку на уровне 8 000 грн, и увеличение в ближайшее время не предполагается. Следует учесть, что 8 000 грн — это сумма до вычета налогов, которые изменились с декабря 2024-го: "на руки" украинцы будут получать 6 160 грн (минус 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора).

Но некоторым категориям работников повезет, потому что им планируют увеличить зарплату. Например, педагогам будут ежемесячно доплачивать по 1 000 грн, а с сентября — по 2 000 грн. Плюс заработок семейных врачей увеличится, поскольку изменится капитационная ставка (размер оплаты за медицинское обслуживание одного пациента в течение года). Но пока неизвестно, на сколько.

Что будет с курсом доллара и евро

31 декабря официальный курс гривны к доллару пересек психологическую отметку и оказался на уровне свыше 42 грн/долл. Эксперты прогнозировали такой ход событий в конце 2024-го, так что расчет Национального банка мало кого удивил. В течение следующих 12 месяцев ожидается планомерное удорожание американской валюты.

Как уточнил доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, девальвация гривны продолжится медленными темпами. В прошлом году украинская национальная валюта ослабла на 10%, не исключено, что подобный темп сохранится в этом году.

"Есть прогнозы международных институций, есть прогнозы Национального банка, что доллар выйдет, скорее всего, за показатель 42 грн, а национальная валюта будет девальвировать, то есть обесцениваться. Сейчас трудно говорить, сколько будет стоить доллар к концу 2025 года, но точно больше 42 грн", — уточнил экономист.

Зато с евро ситуация отличается. Курс европейской валюты будет зависеть от решений новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В случае введения им каких-либо ограничений для Европы произойдет ослабление, поскольку евро привязан к доллару. Для украинцев ничего кардинального не изменится.

Напомним, некоторые украинские эксперты уверены, что в 2025 году доллар значительно подорожает и достигнет уровня 47 грн/долл. Это вероятная перспектива, поскольку в Украине нет валютного рынка в традиционном понимании, когда есть много продавцов валюты, формирующих курсовую динамику.

Также мы писали, о каких основных финансовых показателях 2025 года должны знать украинцы. Ведь минимальная зарплата и прожиточный минимум влияют на ставки налогов, годовые лимиты дохода, единый социальный взнос и даже налоговую социальную льготу.