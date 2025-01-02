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Фінансові реалії 2025 року — що буде із зарплатами і доларом

2 січня 2025 14:15
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара та зарплати в Україні – чого чекати у 2025 році
Доларова купюра в руках. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Курсу долара в Україні прогнозують підвищення до 45 грн. Натомість мінімальна зарплата залишиться на поточному рівні. Це створить додаткові фінансові виклики для громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара та зарплатами у 2025 році.

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Мінімальний розмір доходу громадян не зміниться. У Державний бюджет на поточний рік заклали мінімалку на рівні 8 000 грн, і збільшення найближчим часом не передбачається. Варто врахувати, що 8 000 грн — це сума до вирахування податків, які змінилися з грудня 2024-го: "на руки" українці отримуватимуть 6 160 грн (мінус 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору).

Але деяким категоріям працівників пощастить, бо їм планують збільшити зарплати. Наприклад, педагогам щомісяця доплачуватимуть по 1 000 грн, а з вересня — по 2 000 грн. Плюс заробіток сімейних лікарів збільшиться, оскільки зміниться капітаційна ставка (розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта протягом року). Але наразі невідомо, на скільки.

Що буде з курсом долара і євро

31 грудня офіційний курс гривні до долара перетнув психологічну позначку та опинився на рівні понад 42 грн/дол. Експерти прогнозували такий перебіг подій наприкінці 2024-го, тож розрахунок Національного банку мало кого здивував. Протягом наступних 12 місяців очікують планомірне дорожчання американської валюти.

Як уточнив доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, девальвація гривні продовжиться повільними темпами. За попередній рік українська національна валюта ослабла на 10%, не виключено, що подібний темп збережеться цьогоріч.

"Є прогнози міжнародних інституцій, є прогнози Національного банку, що долар вийде, скоріше за все, за показник 42 грн, а національна валюта буде девальвувати, тобто знецінюватися. Зараз важко казати, скільки коштуватиме долар під кінець 2025 року, але точно більше за 42 грн", — уточнив економіст.

Натомість із євро ситуація відрізняється. Курс європейської валюти залежатиме від рішень новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. У разі запровадження ним якихось обмежень для Європи відбудеться послаблення, оскільки євро прив’язане до долара. Тож для українців нічого кардинального не зміниться.

Нагадаємо, деякі українські експерти впевнені, що протягом 2025 року долар значно подорожчає і досягне рівня 47 грн/дол. Це вірогідна перспектива, оскільки в Україні немає валютного ринку в традиційному розумінні, коли є багато продавців валюти, які формують курсову динаміку.

Також ми писали, про які основні фінансові показники 2025 року повинні знати українці. Адже мінімальна зарплата і прожитковий мінімум впливають на ставки податку, річні ліміти доходу, єдиний соціальний внесок і навіть податкову соціальну пільгу.

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