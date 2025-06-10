Финансовый компромисс — стоит ли класть деньги на депозит в Украине

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В современных реалиях, когда экономическая ситуация нестабильна, а инфляционные риски неуклонно растут, многие украинцы задумываются, как надежно хранить и приумножать свои сбережения. Банковский депозит — самый простой вариант, который первым приходит в голову. Однако этот финансовый инструмент содержит немало нюансов.

Что такое депозит, как это работает и стоит ли рассматривать такой вариант сохранения капитала, рассказали на портале "Гривня".

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Что нужно знать о депозитах

Депозит — это размещение средств в банке под определенный процент на определенный договором срок. Банк использует привлеченные средства для кредитования и других финансовых операций, а вкладчику платит вознаграждение в виде процентной ставки. После окончания срока действия договора вкладчик получает обратно полную сумму вклада вместе с начисленными процентами.

Выбирая тип депозита, важно учитывать собственную финансовую цель, потребность в ликвидности и сроки, на которые вы готовы отказаться от пользования средствами.

Украинские банки предлагают гражданам шесть основных видов депозитов:

Срочный. Подойдет для накопления средств за определенный срок на конкретную цель, ведь это вклад на фиксированный срок, но без возможности досрочного снятия, однако с высокой ставкой. С правом пополнения. Оптимальный вариант для регулярного накопления, предусматривает возможность добавлять деньги на счет в течение действия договора. С правом досрочного расторжения. Если есть вероятность, что деньги понадобятся раньше чем закончится договор, то лучше выбирать именно этот вариант. Однако стоит учесть, что ставки по таким депозитам обычно ниже. С капитализацией. Позволяет получить максимальную прибыль при долгосрочном размещении. Предусматривает добавление начисленных процентов к основной сумме, что увеличивает доход. До востребования. Оптимален для тех, кто хочет создать своеобразный "буфер" между наличными и срочными вкладами. Средства можно снять в любой момент, но ставка будет минимальной — 1-5%. Валютный. Позволяет разместить вклад в иностранной валюте, чтобы защитить сбережения от девальвации гривны.

Преимущества и недостатки депозитов

Депозит, в зависимости от ситуации, может стать как вашим финансовым другом, так и замаскированным недругом. Если говорить о преимуществах этого финансового инструмента, то они очевидны.

Во-первых, деньги на депозите защищены банковской системой и Фондом гарантирования вкладов — даже несмотря на войну государство гарантирует 100% возврат вклада.

Во-вторых, депозит позволяет деньгам "работать" — вкладчик получает фиксированный и стабильный пассивный доход в виде процентов, который не зависит от колебаний рынка.

Относительно недостатков депозитов, то здесь стоит упомянуть о:

невысокой доходности — процентные ставки по депозитам часто ниже уровня инфляции, поэтому реальная покупательная способность сбережений постепенно будет уменьшаться;

ограниченном доступе к деньгам — забрать вклад досрочно, если это не предусмотрено договором, достаточно сложно, к тому же предполагает потерю процентов;

валютных и инфляционных рисках — прибыль с гривневых депозитов могут "съесть" высокая инфляция или девальвация, а вот по вкладам в валюте обычно значительно ниже ставки.

Взвесив эти факторы, можно сделать вывод, что депозит — оптимальный вариант для краткосрочного сохранения средств. В то же время для долгосрочного приумножения сбережений и защиты от инфляции стоит рассматривать и другие инструменты.

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