Фінансовий компроміс — чи варто класти гроші на депозит в Україні

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В сучасних реаліях, коли економічна ситуація нестабільна, а інфляційні ризики невпинно зростають, багато українців замислюються, як надійно зберігати та примножувати свої заощадження. Банківський депозит — найпростіший варіант, який першим спадає на думку. Однак цей фінансовий інструмент містить чимало нюансів.

Що таке депозит, як це працює та чи варто розглядати такий варіант збереження капіталу, розповіли на порталі "Гривня".

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Що треба знати про депозити

Депозит — це розміщення коштів у банку під певний відсоток на визначений договором термін. Банк використовує залучені кошти для кредитування та інших фінансових операцій, а вкладнику сплачує винагороду у вигляді процентної ставки. Після закінчення терміну дії договору вкладник отримує назад повну суму вкладу разом із нарахованими відсотками.

Обираючи тип депозиту, важливо враховувати власну фінансову мету, потребу в ліквідності та терміни, на які ви готові відмовитися від користування коштами.

Українські банки пропонують громадянам шість основних видів депозитів:

Строковий. Підійде для накопичення коштів за певний термін на конкретну мету, адже це вклад на фіксований строк, але без можливості дострокового зняття, однак з високою ставкою. З правом поповнення. Оптимальний варіант для регулярного накопичення, передбачає можливість додавати гроші на рахунок протягом дії договору. З правом дострокового розірвання. Якщо є ймовірність, що гроші знадобляться раніше ніж закінчиться договір, то краще обирати саме цей варіант. Однак варто врахувати, що ставки за такими депозитами зазвичай нижчі. З капіталізацією. Дозволяє отримати максимальний прибуток при довгостроковому розміщенні. Передбачає додавання нарахованих відсотків до основної суми, що збільшує дохід. До запитання. Оптимальний для тих, хто хоче створити своєрідний "буфер" між готівкою та строковими вкладами. Кошти можна зняти в будь-який момент, але ставка буде мінімальною — 1-5%. Валютний. Дозволяє розмістити вклад в іноземній валюті, щоб захисти заощадження від девальвації гривні.

Переваги та недоліки депозитів

Депозит, залежно від ситуації, може стати як вашим фінансовим другом, так і замаскованим недругом. Якщо говорити про переваги цього фінансового інструменту, то вони очевидні.

По-перше, гроші на депозиті захищені банківською системою та Фондом гарантування вкладів — навіть попри війну держава гарантує 100% повернення вкладу.

По-друге, депозит дозволяє грошам "працювати" — вкладник отримує фіксований та стабільний пасивний дохід у вигляді відсотків, який не залежить від коливань ринку.

Щодо недоліків депозитів, то тут варто згадати про:

невисоку дохідність — процентні ставки за депозитами часто нижчі за рівень інфляції, тож реальна купівельна спроможність заощаджень поступово буде зменшуватися;

обмежений доступ до грошей — забрати вклад достроково, якщо це не передбачено договором, досить складно, до того ж передбачає втрату відсотків;

валютні та інфляційні ризики — прибуток з гривневих депозитів можуть "з'їсти" висока інфляція або девальвація, а от за вкладами у валюті зазвичай значно нижчі ставки.

Зваживши ці фактори, можна зробити висновок, що депозит — оптимальний варіант для короткострокового збереження коштів. Водночас для довгострокового примноження заощаджень та захисту від інфляції варто розглядати й інші інструменти.

Раніше ми розповідали, скільки можна заробити, якщо покласти валюту на депозит.

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