Україна
Ferrexpo ставит производство на паузу — причина

Дата публикации 21 января 2026 13:11
Одна из крупнейших добывающих компаний страны приостанавливает работу — что известно
Карьер Еристовского горно-обогатительного комбината. Фото: УНИАН

Одна из ведущих горнодобывающих компаний Ferrexpo приостанавливает свою работу из-за проблем с электроснабжением в Украине.

О том, почему Ferrexpo вынуждена приостановить работу в Украине, объяснили в пресс-релизе компании.

Читайте также:

Чем занимается компания

Ferrexpo — это международная группа со швейцарской регистрацией, а основные производственные мощности находятся в Полтавской области. Компания входит в число крупнейших в мире производителей и экспортеров железорудных окатышей, которые используются в сталелитейной промышленности.

Почему Ferrexpo вынуждена приостановить работу в Украине

В Ferrexpo объяснили, что последние атаки на энергетическую инфраструктуру страны повлияли на стабильность поставок электроэнергии на предприятия компании.

"Пока поставки электроэнергии не будут обеспечены на стабильной основе в необходимых объемах, было решено временно приостановить деятельность и отправить часть работников в отпуск", — говорится в заявлении компании.

При этом компания уверяет, что ни один работник из-за атак не пострадал.

Ранее мы писали, что Украина объявила конкурс на разработку крупного месторождения лития в Кировоградской области. Победителем стал консорциум под руководством компании TechMet.

Также мы рассказывали, что некоторые супермаркеты в Украине предупредили клиентов, что из-за отключения электроэнергии их магазины могут временно закрываться. Даже генераторы не позволяют всем торговым точкам работать как обычно.

промышленность добыча полезных ископаемых компании отключения света отключения
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
