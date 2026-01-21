Одна з найбільших видобувних компаній країни призупиняє роботу — що відомо

Кар'єр Єристівського гірничо-збагачувального комбінату. Фото: УНІАН

Одна з провідних гірничодобувних компаній Ferrexpo тимчасово зупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

Про те, чому Ferrexpo вимушена тимчасово зупинити роботу в Україні, пояснили в пресрелізі компанії.

Чим займається компанія

Ferrexpo — це міжнародна група зі швейцарською реєстрацією, а основні виробничі потужності знаходяться в Полтавській області. Компанія входить до числа найбільших у світі виробників і експортерів залізорудних окатишів, які використовуються у сталеливарній промисловості.

Чому Ferrexpo вимушена призупинити роботу в Україні

У Ferrexpo пояснили, що останні атаки на енергетичну інфраструктуру країни вплинули на стабільність постачання електроенергії на підприємства компанії.

"Доки постачання електроенергії не буде забезпечено на стабільній основі в необхідних обсягах, було вирішено тимчасово призупинити діяльність та відправити частину працівників у відпустку", — йдеться у заяві компанії.

При цьому компанія запевняє, що жоден працівник через атаки не постраждав.

