Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ferrexpo ставить виробництво на паузу — причина

Ferrexpo ставить виробництво на паузу — причина

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 13:11
Одна з найбільших видобувних компаній країни призупиняє роботу — що відомо
Кар'єр Єристівського гірничо-збагачувального комбінату. Фото: УНІАН

Одна з провідних гірничодобувних компаній Ferrexpo тимчасово зупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

Про те, чому Ferrexpo вимушена тимчасово зупинити роботу в Україні, пояснили в пресрелізі компанії.

Реклама
Читайте також:

Чим займається компанія

Ferrexpo — це міжнародна група зі швейцарською реєстрацією, а основні виробничі потужності знаходяться в Полтавській області. Компанія входить до числа найбільших у світі виробників і експортерів залізорудних окатишів, які використовуються у сталеливарній промисловості.

Чому Ferrexpo вимушена призупинити роботу в Україні

У Ferrexpo пояснили, що останні атаки на енергетичну інфраструктуру країни вплинули на стабільність постачання електроенергії на підприємства компанії.

"Доки постачання електроенергії не буде забезпечено на стабільній основі в необхідних обсягах, було вирішено тимчасово призупинити діяльність та відправити частину працівників у відпустку", — йдеться у заяві компанії.

При цьому компанія запевняє, що жоден працівник через атаки не постраждав.

Раніше ми писали, що Україна оголосила конкурс на розробку великого родовища літію в Кіровоградській області. Переможцем став консорціум під керівництвом компанії TechMet.

Також ми розповідали, що деякі супермаркети в Україні попередили клієнтів, що через відключення електроенергії їхні магазини можуть тимчасово закриватися. Навіть генератори не дозволяють всім торговим точкам працювати як зазвичай.

промисловість видобуток корисних копалин компанії відключення світла відключення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації