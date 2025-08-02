Тарологи и гадалки на OLX — сколько стоит расклад на картах или эзотерические товары

Расклад на картах. Фото: Freepik

Украинцы придумывают различные способы заработка, монетизируя собственные знания и умения. Немало объявлений о бизнес-услугах публикуют на специализированном портале OLX. Там можно нанять программиста, психолога, переводчика, косметолога и др. Отдельным сегментом на сайте представлены тарологи, продавцы эзотерических товаров, гадалки, нумерологи и другие люди, которые предлагают нетипичные услуги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как гадалки и тарологи зарабатывают на OLX.

Реклама

Читайте также:

Продавцы эзотерики на OLX

Украинцы могут приобрести в интернете множество товаров, связанных с гаданием или предсказаниями. Руны, карты Таро, хрустальные шары, специальные свечи, магические камни, дощечки — перечень неисчерпаем. Бизнес продавцов эзотерических товаров процветает на OLX, поскольку существует спрос среди населения.

Вот небольшой перечень предметов магического назначения из объявлений на специализированном портале:

карты Таро Райдера-Вейта — 165 грн;

книги по гаданию — 220 грн;

рунический алтарь — 320 грн;

скатерть для предсказаний и медитации — 330 грн;

алтарь для гадания — 350 грн;

хрустальный шар для гадания — 350 грн;

набор дубовых рун — 900 грн.

Цены в объявлениях на похожие товары варьируются. Например, карты Таро можно приобрести за 100 грн и за 700 грн. Стоимость рун зависит от материала изготовления: за обычное дерево просят немного (до 200 грн), а за натуральные камни с высеченными символами придется отдать до 1000 грн.

Эзотерические товары на OLX. Фото: скриншот

Эзотерические товары на OLX. Фото: скриншот

Эзотерические товары на OLX. Фото: скриншот

Эзотерические товары на OLX. Фото: скриншот

Эзотерические товары на OLX. Фото: скриншот 1 / 5









Услуги нумерологов, астрологов и гадалок

Отдельный сегмент бизнес-услуг на OLX — это предсказания, расклад на картах, анализ судьбы по дате рождения, различные консультации, снятие порчи, формирование натальной карты и тому подобное. Например, в Днепре предлагают провести индивидуальный разбор Матрицы Судьбы, что якобы поможет лучше узнать себя.

За 350 грн клиенты получат рекомендации для самопознания, узнают свои сильные стороны и кармические задачи. За 600 грн — дополнительно получат прогноз на ближайшие месяцы, собственный психологический портрет и перечень наиболее подходящих профессий. Макет "Максимум" за 850 грн включает глубокий разбор энергий, расклад на картах Таро плюс анализ совместимости.

Таких предложений на OLX немало. Стоимость услуг зависит от населенного пункта и мастерства нумеролога/астролога/гадалки. В Полтаве, например, за предсказания на картах Таро берут от 200 грн, а в Одессе за формирование натальной карты или прогнозы — около 1 700 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут неплохо заработать на монетах, продавая металлические деньги нумизматам. Дорого покупают старые изделия 1992 года чеканки. Например, за 25 копеек (разновидность 5.1ДАг) коллекционеры могут заплатить от 5 000 до 7 000 грн в среднем.

Также мы писали, что в Украине разрешено работать по совместительству — как в рамках основной компании, так и в других учреждениях. Такая работа может быть временной или постоянной, с полной или неполной занятостью, а зарплата облагается налогом на общих основаниях.