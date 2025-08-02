Тарологи і ворожки на OLX — скільки коштує розклад на картах чи езотеричні товари

Розклад на картах. Фото: Freepik

Українці вигадують різні способи заробітку, монетизуючи власні знання та вміння. Чимало оголошень про бізнес-послуги публікують на спеціалізованому порталі OLX. Там можна найняти програміста, психолога, перекладача, косметолога тощо. Окремим сегментом на сайті представлені тарологи, продавці езотеричних товарів, ворожки, нумерологи та інші люди, які пропонують нетипові послуги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як ворожки і тарологи заробляють на OLX.

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Продавці езотерики на OLX

Українці можуть придбати в інтернеті безліч товарів, пов’язаних із ворожінням або передбаченнями. Руни, карти Таро, кришталеві кулі, спеціальні свічки, магічне каміння, дощечки — перелік невичерпний. Бізнес продавців езотеричних товарів процвітає на OLX, оскільки існує попит серед населення.

Ось невеликий перелік предметів магічного призначення із оголошень на спеціалізованому порталі:

карти Таро Райдера-Вейта — 165 грн;

книги по ворожінню — 220 грн;

рунічний вівтар — 320 грн;

скатертина для передбачень і медитації — 330 грн;

вівтар для ворожіння — 350 грн;

кришталева куля для ворожіння — 350 грн;

набір дубових рун — 900 грн.

Ціни в оголошеннях на схожі товари варіюються. Наприклад, карти Таро можна придбати за 100 грн і за 700 грн. Вартість рун залежить від матеріалу виготовлення: за звичайне дерево просять небагато (до 200 грн), а за натуральне каміння з висіченими символами доведеться віддати до 1000 грн.

Езотеричні товари на OLX. Фото: скриншот

Езотеричні товари на OLX. Фото: скриншот

Езотеричні товари на OLX. Фото: скриншот

Езотеричні товари на OLX. Фото: скриншот

Езотеричні товари на OLX. Фото: скриншот 1 / 5









Послуги нумерологів, астрологів і ворожок

Окремий сегмент бізнес-послуг на OLX — це передбачення, розклад на картах, аналіз долі по даті народження, різноманітні консультації, зняття порчі, формування натальної карти тощо. Наприклад, у Дніпрі пропонують провести індивідуальний розбір Матриці Долі, що нібито допоможе краще пізнати себе.

За 350 грн клієнти отримають рекомендації для самопізнання, дізнаються свої сильні сторони та кармічні завдання. За 600 грн — додатково матимуть прогноз на найближчі місяці, власний психологічний портрет і перелік найбільш відповідних професій. Макет "Максимум" за 850 грн включає глибокий розбір енергій, розклад на картах Таро плюс аналіз сумісності за потреби.

Таких пропозицій на OLX чимало. Вартість послуг залежить від населеного пункту і майстерності нумеролога/астролога/ворожки. У Полтаві, наприклад, за передбачення на картах Таро беруть від 200 грн, а в Одесі за формування натальної карти чи прогнози — близько 1 700 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть непогано заробити на монетах, продаючи металеві гроші нумізматам. Дорого купують старі вироби 1992 року карбування. Наприклад, за 25 копійок (різновид 5.1ДАг) колекціонери можуть заплатити від 5 000 до 7 000 грн у середньому.

Також ми писали, що в Україні дозволено працювати за сумісництвом — як у межах основної компанії, так і в інших установах. Така робота може бути тимчасовою або постійною, з повною чи неповною зайнятістю, а зарплата оподатковується на загальних підставах.