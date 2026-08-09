Евро не стремится к резким изменениям: что будет с курсом валют в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты, купюра 100 евро. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

На валютном рынке Украины наблюдается восходящий тренд — купюры евро в течение первой недели августа 2026 года умеренно дорожали. В то же время эксперты не прогнозируют преодоления психологического уровня в ближайшее время. Мы узнали, к каким изменениям стоит готовиться нашим гражданам на следующей неделе, в период с 10 по 16 августа.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

На понедельник, 10 августа, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,61 грн. При этом в начале месяца фиксировался показатель 51,27 грн/евро. Соотношение в основной валютной паре осталось стабильным — 1,15 долл./евро.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Резкой динамики на валютном рынке на следующей неделе не прогнозируют, поскольку август — это традиционно период отпусков в Европе. Однако уже с сентября стоит готовиться к ощутимым колебаниям. По мнению экономиста, официальный курс не достигнет отметки 52 грн.

Алексей Плотников предполагает движение в пределах 51,30-51,80 грн/евро в ближайшее время. Не стоит забывать, что регулятор осуществляет ежедневный расчет путем умножения курса гривны к доллару на показатель соотношения в паре доллар/евро.

Когда выпустят новые купюры евро

Ранее мы рассказывали, что Европейский центральный банк планирует обновить дизайн наличной валюты. В конце июля 2026 года регулятор представил 10 наборов вариантов того, как могут выглядеть банкноты третьей серии. Выбор делают между двумя темами:

"Европейская культура";

"Реки и птицы".

Окончательное решение планируют принять ближе к концу текущего года, а выпустить в обращение новые купюры смогут лишь в конце десятилетия. К тому времени выбранный дизайн пройдет тестирование и поступит в производство.

Банкноты евро всех трех серий будут находиться в обращении одновременно. Действительные купюры сохранят статус платежного средства и будут без ограничений использоваться в расчетных операциях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой срок эксплуатации купюр номиналом 100 долларов. Согласно информации Федеральной резервной системы США, максимальный период использования составляет 24 года. Конечно, он может сократиться при неправильном обращении с наличными и в случае воздействия посторонних веществ.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры евро могут стать проблемными. Банкноты номиналом 500 евро начали изымать из обращения в 2019 году. Эти деньги не утратили статус платежного средства, однако ими становится все сложнее расплачиваться в заведениях на территории ЕС.