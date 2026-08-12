Запасы газа в ЕС выросли до 59%: почему этого недостаточно

Мужчина возле газовых труб. Фото: УНИАН

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Аномальная жара в Европе и сокращение импорта сжиженного газа торпедируют подготовку ЕС к отопительному сезону. Несмотря на то, что уровень заполнения европейских ПХГ достиг 59,12%, ежедневные объемы закачки газа сократились на 22,8%, что заставляет аналитиков внимательно следить за динамикой мирового энергорынка.

Об этом сообщает NV, передают Новини.LIVE.

Замедление темпов закачки и импорта СПГ

В течение последней недели средний объем закачки «голубого топлива» в европейские ПХГ составлял 267 миллионов кубометров в сутки. Это на 22,8% меньше, чем средний пятилетний показатель для этого периода года.

Параллельно наблюдается падение объемов закупок сжиженного природного газа, несмотря на то что Европа остается его крупнейшим мировым импортером. Ожидается, что импорт СПГ в регион составит 6,3 млн тонн, что на 16% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая мощность системы подземного хранения ЕС составляет 109 миллиардов кубометров активного газа. Поэтому уровень её заполнения остаётся ключевым индикатором для всего мирового энергорынка.

Влияние жары и альтернативной генерации

На замедление темпов накопления газа частично влияет погодный фактор. По актуальным прогнозам, средняя температура воздуха превышает климатическую норму на 2 градуса Цельсия, что увеличивает энергопотребление на кондиционирование и охлаждение.

В то же время ветровая генерация, являющаяся прямым конкурентом газовых ТЭЦ в производстве электроэнергии, с начала месяца обеспечивает в среднем 13% потребностей региона. Это несколько ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда доля ветровых электростанций в балансе ЕС составляла 14%.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о других причинах замедления наполнения газовых хранилищ. Одной из таких является конфликт на Ближнем Востоке между США и Ираном. Из-за эскалации конфликта до сих пор заблокирован Ормузский пролив.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие страны ЕС до сих пор не могут отказаться от российского топлива. Из-за этого Кремль ежедневно может получать десятки миллионов евро. Одной из главных причин закупок остается конфликт на Ближнем Востоке и безысходность Европы в этой эскалации.