ЕС увеличил импорт российского сжиженного газа: какая страна купила больше всего

Добыча газа, газовая горелка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на планы Евросоюза полностью отказаться от российского газа, европейские страны продолжают наращивать закупки сжиженного природного газа из РФ. В июне его импорт вырос на 14% в годовом исчислении, а одна из стран ЕС стала главным покупателем российского топлива, существенно увеличив объемы поставок.

Кто больше всего покупает российский газ и сколько на этом зарабатывает Кремль, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Die Welt.

Франция увеличила закупки российского газа

В июне страны Евросоюза импортировали из России на 14% больше сжиженного природного газа, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Centre for Research on Energy and Clean Air.

Крупнейшим покупателем российского СПГ среди стран ЕС стала Франция. В частности, в порт Монтюйр в Бретани в июне поступило в четыре раза больше российского сжиженного газа, чем месяцем ранее.

Кремль получает десятки миллионов евро ежедневно

Рост поставок означает и увеличение доходов России от продажи энергоресурсов. По данным CREA, в июне доходы Кремля от экспорта российского СПГ в Европу выросли до примерно 60 миллионов евро в день.

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Это создает противоречие между текущей торговой практикой и долгосрочной политикой ЕС. Европейский Союз планирует полностью отказаться от закупок российского СПГ с 2027 года.

Почему Европа снова покупает больше российского газа

Одним из факторов стала ситуация на мировом газовом рынке. Во втором квартале из-за кризиса вокруг Ирана резко сократилась транспортировка сжиженного газа через Ормузский пролив.

Из-за перебоев с поставками из этого региона с рынка фактически выпал Катар — один из крупнейших экспортеров природного газа в мире. Это усилило конкуренцию за доступные объемы СПГ и создало дополнительный спрос на альтернативные источники поставок.

На этом фоне российский СПГ остается доступным для европейских покупателей, несмотря на политические решения о постепенном прекращении его импорта.

Доля России в импорте газа в ЕС сократилась

В то же время зависимость Евросоюза от российского газа сегодня значительно ниже, чем до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Во втором квартале 2026 года доля российского природного газа в общем импорте газа в ЕС составила 13,4%. Для сравнения: накануне полномасштабного вторжения Россия обеспечивала почти половину европейского импорта природного газа.

За это время ЕС существенно изменил структуру энергетических закупок. Европейские страны увеличили импорт сжиженного газа из США, а также увеличили поставки трубопроводного газа из Норвегии.

США и Норвегия остаются главными поставщиками

В настоящее время Норвегия и США вместе обеспечивают около 60% европейского импорта природного газа. За ними следуют Алжир и Россия, доли которых примерно сопоставимы. Таким образом, Европа действительно значительно сократила зависимость от российских энергоресурсов, однако полностью отказаться от них пока не удалось.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны отдельно оплачивать проверку общедомовых газовых сетей и техническое обслуживание приборов в собственном жилье. За игнорирование обязательной проверки или недопуск специалистов к газовому оборудованию потребителю могут прекратить газоснабжение.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут разрешить частным газодобывающим компаниям экспортировать часть избыточного газа за границу. Правительство рассматривает ограничение до 15% от объемов добычи за предыдущий месяц, но окончательное решение будет зависеть от запасов в хранилищах и прогноза на отопительный сезон.