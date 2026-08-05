Проверка труб и котлов: сколько стоит техническое обслуживание газового оборудования и кому грозят санкции

Газовая плита, газовый счетчик. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Многие потребители в Украине до сих пор путают два совершенно разных платежа: за проверку общедомовой газовой трубы и за техническое обслуживание приборов в собственном доме. Это отдельные услуги, которые требуют заключения разных договоров и формируют итоговые расходы потребителей.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Кто отвечает за общие трубы и сколько это стоит

Все газопроводы от магистрали до труб внутри жилья — это зона ответственности управляющей компании или ОСМД. Обслуживать эти сети может местный оператор газораспределительных систем или любая другая сервисная фирма с лицензией.

Во время проверки специалисты обязательно проверяют герметичность соединений, осматривают стояки, испытывают системы под давлением, проверяют вентиляционные каналы и обслуживают запорную арматуру.

Чем старее дом и чем меньше в нем квартир, тем выше сумма расходов в расчете на одного собственника.

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График проверок зависит от возраста газопровода:

для сетей до 25 лет обследование назначается раз в 5 лет;

для сетей старше 25 лет — раз в 3 года.

Внеплановый выезд бригады происходит в случае аварий, замены оборудования, подозрений на утечку или смены владельца жилья.

За что платит владелец жилья

Газовые трубы, идущие от плиты, котла, счетчика и других приборов, владелец обслуживает за свой счет. При этом должно быть заключено отдельное соглашение. Эксперты рекомендуют раз в год проводить очистку горелок, замену прокладок и регулировку пламени.

Согласно постановлению НКРЭКП, ориентировочный диапазон цен на осмотр составляет:

Типичная двухкомнатная квартира — от 300 до 600 гривен. Частный дом — от 360 гривен. Частный дом с котлом мощностью до 30 кВт — от 500 до 600 гривен. Общая комплексная проверка частного дома — от 1000 до 2000 гривен.

При каких условиях может быть ограничен доступ к газу

Если потребитель игнорирует обязательные проверки или не допускает специалистов, то газоснабжение имеют право приостановить.

Также газовики немедленно перекрывают вентиль в случае выявления критических нарушений:

зафиксированная утечка газа или поломка автоматики безопасности;

отсутствие тяги или разрушение дымовых и вентиляционных каналов;

незаконный, самовольный монтаж газовых приборов.

По результатам любой проверки газовики обязаны выдать акт выполненных работ, подтверждающий безопасность дальнейшей эксплуатации системы.

Недавно Новини.LIVE сообщали, как Украина может продавать газ за рубеж. Среди промышленных и коммерческих потребителей снизился спрос на газ. Из-за этого у производителей остается часть неиспользованного ресурса.

Также Новини.LIVE рассказывали, как Азербайджан увеличил экспорт газа до рекордного уровня. В целом страна транспортировала 20,79 миллиардов кубометров газа. Экспорт газа осуществляется через систему Южного газового коридора.