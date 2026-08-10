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Головна Економіка Енергетика Європа знову платить Кремлю за газ: яка країна стала лідером із закупівель російського палива

Європа знову платить Кремлю за газ: яка країна стала лідером із закупівель російського палива

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 09:45
ЄС збільшив імпорт російського скрапленого газу: яка країна купила найбільше
Видобуток газу, газовий пальник. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Попри плани Євросоюзу повністю відмовитися від російського газу, європейські країни продовжують нарощувати закупівлі скрапленого природного газу з РФ. У червні його імпорт зріс на 14% у річному вимірі, а одна з країн ЄС стала головним покупцем російського палива, суттєво збільшивши обсяги поставок.

Хто найбільше купує російський газ та скільки на цьому заробляє Кремль, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Die Welt.

Франція наростила закупівлі російського газу

У червні країни Євросоюзу імпортували з Росії на 14% більше скрапленого природного газу, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це свідчать дані Centre for Research on Energy and Clean Air.

Найбільшим покупцем російського СПГ серед країн ЄС стала Франція. Зокрема, до порту Монтуюр у Бретані в червні надійшло вчетверо більше російського скрапленого газу, ніж місяцем раніше.

Кремль отримує десятки мільйонів євро щодня

Зростання поставок означає і збільшення доходів Росії від продажу енергоресурсів. За даними CREA, у червні доходи Кремля від експорту російського СПГ до Європи зросли до приблизно 60 мільйонів євро на день.

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Це створює суперечність між поточною торговельною практикою та довгостроковою політикою ЄС. Європейський Союз планує повністю відмовитися від закупівель російського СПГ із 2027 року.

Чому Європа знову купує більше російського газу

Одним із факторів стала ситуація на світовому газовому ринку. У другому кварталі через кризу навколо Ірану різко скоротилося транспортування скрапленого газу через Ормузьку протоку.

Через перебої з постачаннями з регіону з ринку фактично випав Катар — один із найбільших експортерів природного газу у світі. Це посилило конкуренцію за доступні обсяги СПГ та створило додатковий попит на альтернативні джерела постачання.

На цьому тлі російський СПГ залишається доступним для європейських покупців, попри політичні рішення щодо поступового припинення його імпорту.

Частка Росії в імпорті газу до ЄС зменшилася

Водночас залежність Євросоюзу від російського газу сьогодні значно нижча, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У другому кварталі 2026 року частка російського природного газу в загальному імпорті газу до ЄС становила 13,4%. Для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення Росія забезпечувала майже половину європейського імпорту природного газу.

За цей час ЄС суттєво змінив структуру енергетичних закупівель. Європейські країни наростили імпорт скрапленого газу зі США, а також збільшили поставки трубопровідного газу з Норвегії.

США та Норвегія залишаються головними постачальниками

Наразі Норвегія та США разом забезпечують близько 60% європейського імпорту природного газу. За ними йдуть Алжир та Росія, частки яких є приблизно співмірними. Таким чином, Європа справді значно скоротила залежність від російських енергоресурсів, однак повністю відмовитися від них поки не вдалося.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці мають окремо оплачувати перевірку загальнобудинкових газових мереж і технічне обслуговування приладів у власному житлі. За ігнорування обов’язкової перевірки або недопуск фахівців до газового обладнання споживачу можуть припинити газопостачання.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть дозволити приватним газовидобувним компаніям експортувати частину надлишкового газу за кордон. Уряд розглядає обмеження до 15% від обсягів видобутку за попередній місяць, але остаточне рішення залежатиме від запасів у сховищах та прогнозу на опалювальний сезон.

Європа газ імпорт Росія
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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