Частичный экспорт газа: как новый механизм обеспечит энергетическую безопасность

Средства на восстановление: как будут продавать избыточный газ за границу
Чтобы спасти частную добычу газа от убытков и получить средства на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов, правительство готовит возможность частичного экспорта природного газа. Речь идет не о вывозе зимних резервов, а о строго ограниченной продаже излишков, образовавшихся из-за отсутствия спроса на потребление внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, передают Новини.LIVE.
Почему профицит газа может быть вреден для экономики и бизнеса
После начала полномасштабного вторжения промышленное и коммерческое потребление газа в Украине сократилось почти вдвое. Это, в частности, связано с остановкой морских портов и сокращением или остановкой мощностей металлургических комбинатов. В то же время частная добыча остается относительно стабильной и составляет около 300–330 миллионов кубометров ежемесячно.
Из-за ограниченного спроса украинский газ в июле стоил на 30% дешевле европейского. Оказавшись в безвыходной ситуации, компании недополучают прибыль в условиях, когда вражеские удары постоянно разрушают газовую инфраструктуру. Без дополнительных покупателей добывающие компании будут вынуждены сокращать бурение и откладывать ремонтные работы. А уже завтра это может привести к дефициту собственных ресурсов.
Как будет работать частичный экспорт
Предлагаемая модель предусматривает жестко контролируемый инструмент с несколькими уровнями защиты:
- Объем экспорта не будет превышать 15% от фактической добычи за предыдущий месяц. Это ориентировочно от 45 до 50 миллионов кубометров.
- Продажа будет осуществляться исключительно через открытые биржевые торги по лицензиям и без права переноса неиспользованных квот на следующий период.
- Государство оставляет за собой право немедленно приостановить экспорт, если возникнут малейшие риски для зимнего баланса или закачки газа в подземные хранилища.
Аналогичный принцип регулирования уже давно и успешно функционирует в украинской энергетике. Экспорт открывают при наличии излишков и немедленно сворачивают в случае возникновения дефицита.
Куда будут направлены полученные средства
Выручка от продажи части избыточного газа по европейским ценам пойдет:
- на восстановление поврежденных объектов;
- на закупку оборудования;
- на геологоразведку;
- на бурение новых скважин.
Помимо поддержки частного сектора, это обеспечит дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет и укрепит энергетическую независимость страны перед предстоящими отопительными сезонами.
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