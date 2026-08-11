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Главная Экономика Энергетика Средства на восстановление: как будут продавать избыточный газ за границу

Средства на восстановление: как будут продавать избыточный газ за границу

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 14:45
Частичный экспорт газа: как новый механизм обеспечит энергетическую безопасность
Газовая конференция. Фото: Новини.LIVE.

Чтобы спасти частную добычу газа от убытков и получить средства на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов, правительство готовит возможность частичного экспорта природного газа. Речь идет не о вывозе зимних резервов, а о строго ограниченной продаже излишков, образовавшихся из-за отсутствия спроса на потребление внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Почему профицит газа может быть вреден для экономики и бизнеса

После начала полномасштабного вторжения промышленное и коммерческое потребление газа в Украине сократилось почти вдвое. Это, в частности, связано с остановкой морских портов и сокращением или остановкой мощностей металлургических комбинатов. В то же время частная добыча остается относительно стабильной и составляет около 300–330 миллионов кубометров ежемесячно.

Из-за ограниченного спроса украинский газ в июле стоил на 30% дешевле европейского. Оказавшись в безвыходной ситуации, компании недополучают прибыль в условиях, когда вражеские удары постоянно разрушают газовую инфраструктуру. Без дополнительных покупателей добывающие компании будут вынуждены сокращать бурение и откладывать ремонтные работы. А уже завтра это может привести к дефициту собственных ресурсов.

Как будет работать частичный экспорт

Предлагаемая модель предусматривает жестко контролируемый инструмент с несколькими уровнями защиты:

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  1. Объем экспорта не будет превышать 15% от фактической добычи за предыдущий месяц. Это ориентировочно от 45 до 50 миллионов кубометров.
  2. Продажа будет осуществляться исключительно через открытые биржевые торги по лицензиям и без права переноса неиспользованных квот на следующий период.
  3. Государство оставляет за собой право немедленно приостановить экспорт, если возникнут малейшие риски для зимнего баланса или закачки газа в подземные хранилища.

Аналогичный принцип регулирования уже давно и успешно функционирует в украинской энергетике. Экспорт открывают при наличии излишков и немедленно сворачивают в случае возникновения дефицита.

Куда будут направлены полученные средства

Выручка от продажи части избыточного газа по европейским ценам пойдет:

  • на восстановление поврежденных объектов;
  • на закупку оборудования;
  • на геологоразведку;
  • на бурение новых скважин.

Помимо поддержки частного сектора, это обеспечит дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет и укрепит энергетическую независимость страны перед предстоящими отопительными сезонами.

Недавно Новини.LIVE рассказывали об активном наполнении газохранилищ Украины к зиме. По словам экспертов, у Украины есть все шансы успеть подготовиться к зиме. Однако существуют отдельные угрозы для этого отопительного сезона.

Также Новини.LIVE сообщали, как Азербайджан может помочь Украине в случае дефицита голубого топлива. Баку рассматривает газохранилища Украины как стратегически важный хаб энергообеспечения всей Европы. Азербайджан сейчас активно завоевывает европейский рынок.

цены на газ Европа экспорт
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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