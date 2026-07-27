Цены на газ бьют рекорды: в Европе назревает новый энергетический кризис

Хранение газа, газовая горелка. Фото: Magnific, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В преддверии отопительного сезона на европейском газовом рынке сложилась тревожная ситуация. Газохранилища заполняются медленнее, импорт сжиженного газа сокращается, а цены уже достигли максимального уровня за последние три с половиной года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NV.

За последнюю неделю темпы закачки газа в подземные хранилища Европы еще больше замедлились. По сравнению с началом сезона накопления запасов, сейчас их уровень уже более чем на четверть ниже.

По состоянию на 25 июля европейские хранилища были заполнены лишь на 55,35%. Это почти на 16 процентных пунктов меньше, чем в среднем за последние пять лет. Причем только за последнюю неделю этот разрыв еще увеличился.

Ветровые электростанции частично спасают ситуацию

Поддержать энергосистему Европы сейчас помогают возобновляемые источники энергии. В июле этого года ветровые электростанции обеспечивали в среднем 15% всех потребностей в электроэнергии. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 12%.

Импорт сжиженного газа падает

После сокращения поставок трубопроводного газа из России Европа активно закупала сжиженный природный газ. Но в июле этого года его импорт также начал сокращаться — примерно на 25% по сравнению с 2025 годом.

По прогнозам, в июле Европа импортирует около 6,5 миллионов тонн сжиженного газа. Это станет самым низким показателем за последние два года.

Сколько стоит газ

На фоне медленного пополнения запасов цены стремительно растут. Так, 24 июля стоимость газа на европейском хабе TTF поднялась до 744 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: средняя цена в июне составляла 532 доллара. Это самый высокий уровень с декабря 2022 года.

В Азии газ тоже дорожает. Сентябрьские фьючерсы на азиатский индекс СПГ JKM уже поднялись до 785 долларов за тысячу кубометров.

Что будет с ценами на газ дальше

Европа рискует столкнуться с новым скачком цен на газ уже зимой. Если перебои с поставками через Ормузский пролив сохранятся, странам ЕС придется активнее конкурировать за импортные ресурсы, что может привести к росту цен на газ и электроэнергию.

По оценкам аналитиков, это дополнительно ударит по экономике Европы в конце года и может привести к росту расходов населения и бизнеса на энергоносители.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Европа ищет способы уменьшить зависимость от импортного газа. Румыния уже в следующем году может начать добычу в Черном море на месторождении Neptun Deep, что укрепит энергетическую стабильность ЕС и увеличит собственные запасы газа.

Также Новини.LIVE писали о мировых ценах на нефть. Из-за обострения ситуации между США и Ираном ее стоимость растет. Дальнейшие перебои с поставками по ключевым морским маршрутам могут еще больше подтолкнуть цены вверх, а при неблагоприятном сценарии стоимость Brent может превысить 110 долларов за баррель.