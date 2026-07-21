Свет станет более стабильнее: в Украине накопление электроэнергии выросло более чем в 300 раз

Энергосистема, солнечные электростанции. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы смогут меньше страдать от графиков отключений, особенно в периоды дефицита электроэнергии. В Украине активно наращивают мощности для накопления электроэнергии. Это делается для того, чтобы в будущем энергосистеме было легче справляться с пиковыми нагрузками.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Новини.LIVE.

Как работают такие системы

Речь идет о специальных установках хранения энергии, которые работают как большие аккумуляторы. Они накапливают электроэнергию тогда, когда ее производится больше, чем нужно, а затем отдают ее в сеть в часы наибольшего потребления. За последний год их мощности выросли более чем в 300 раз и уже превысили 600 МВт.

Как поможет новое оборудование

В Минэнерго отметили, что такие системы помогают сделать энергосистему более стабильной и эффективнее использовать электроэнергию от солнечных и ветровых электростанций. Например, когда днем солнечные электростанции вырабатывают больше всего энергии, излишек можно накопить. А уже вечером или утром, когда потребление резко возрастает, эта энергия будет возвращаться в сеть.

Эти системы развиваются в рамках модернизации украинской энергетики, чтобы повысить ее устойчивость и обеспечить балансировку во время вражеских атак.

Что происходит с альтернативной энергетикой в Украине

В Украине активно устанавливают новые генерирующие мощности. За первое полугодие 2026 года ввели в эксплуатацию почти 415 МВт новых ветровых электростанций, а общая мощность ВЭС превысила 1,1 ГВт. При этом солнечная генерация уже достигла 7,3 ГВт.

Параллельно в регионах устанавливают когенерационные газовые установки, которые позволят одновременно производить электроэнергию и тепло. Общая мощность таких объектов уже составляет около 1,8 ГВт, а с начала весны в эксплуатацию ввели почти 389 МВт новой газовой генерации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине приняли закон, призванный модернизировать систему централизованного теплоснабжения и повысить её энергоэффективность. Одним из ключевых нововведений станет установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, что позволит точнее регулировать подачу тепла и сократить потери энергии.

Также Новини.LIVE писали, что бытовая техника может пострадать во время летних гроз от сильных скачков напряжения. Энергетики советуют заранее отключать чувствительные электроприборы от сети, ведь даже сетевые фильтры не всегда способны защитить их от сильного электрического импульса.