Проблемы не только в России: Казахстан резко сократил добычу нефти

Добыча нефти, удар по российскому НПЗ. Фото: Magnific, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

После атаки на один из ключевых нефтяных терминалов России проблемы возникли не только в РФ. В Казахстане резко сократилась добыча нефти на крупнейшем месторождении страны, поскольку именно по этому маршруту экспортируется наибольший объем казахстанской нефти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Добыча нефти резко упала

На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана Тенгиз существенно сократили добычу. Это произошло после остановки работы черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле Новороссийска, который был поврежден украинскими дронами.

22 июля на месторождении добывали всего 406 тысяч баррелей нефти в сутки, хотя в среднем в течение июля объем составлял 925 тысяч баррелей.

В чем заключается угроза для нефтяной отрасли

В целом добыча нефти и газового конденсата в Казахстане сократилась с 2,07 млн до 1,63 млн баррелей в сутки. Причина — приостановка отгрузок через терминал КТК. Ведь через него проходит более 80% экспорта казахстанской нефти, поэтому любые перебои сразу же сказываются на работе нефтяной отрасли.

Какова роль Казахстана на нефтяном рынке

Казахстан обеспечивает около 2% мировой добычи нефти, а большую часть сырья поставляет на мировые рынки именно через Каспийский трубопроводный консорциум. Поэтому проблемы с его работой могут повлиять не только на экономику страны, но и на ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Что происходит с нефтяной отраслью в России

Украинские дальнобойные беспилотники все чаще наносят удары по нефтяной инфраструктуре России. Недавно целью стал Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири, расположенный примерно в 2 400 километрах от украинской границы. Такие атаки свидетельствуют о растущих трудностях России с защитой стратегических предприятий топливно-энергетического комплекса, ведь систем противовоздушной обороны недостаточно, чтобы прикрыть все важные объекты.

Эксперты считают, что поражение нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и транспортной инфраструктуры постепенно усиливает давление на российскую нефтяную отрасль. По оценкам компании Fire Point, украинские дроны FP-1 уже могут преодолевать более 3 300 километров, а в перспективе их дальность может вырасти до 4 000 километров. То есть под угрозой могут оказаться еще больше предприятий нефтяной промышленности, в частности крупные НПЗ, нефтепроводы и насосные станции, обеспечивающие транспортировку российской нефти.

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