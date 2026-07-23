Обстрелы повредили энергосистему: какие регионы остались без света

Электросеть, женщина сидит без света. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Российские атаки вновь нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого 23 июля без света остались часть потребителей в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения там, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Как украинцы потребляют электроэнергию

Несмотря на новые повреждения, потребление электроэнергии сейчас остается на сезонном уровне. По состоянию на 23 июля оно было таким же, как и сутками ранее.

Когда лучше пользоваться энергоемкой техникой

Энергетики призывают украинцев, по возможности, переносить использование энергоемких приборов на дневное время. Технику лучше включать с 10:00 до 16:00. В этот период наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции, что помогает снизить нагрузку на энергосистему.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться из-за вражеских атак. Поэтому украинцам советуют следить за сообщениями своих операторов системы распределения.

Что было накануне

За прошедшие сутки без света из-за обстрелов остались потребители в восьми областях Украины. Отключения электроэнергии зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

В то же время из-за похолодания нагрузка на энергосистему заметно уменьшилась. По данным Укрэнерго, утром 22 июля потребление электроэнергии было на 8,5% ниже, чем сутками ранее, ведь украинцы реже пользуются кондиционерами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам обещают больше света. В Украине наращивают системы накопления электроэнергии, мощность которых за последний год выросла более чем в 300 раз и уже превысила 600 МВт. Такие установки работают как большие аккумуляторы — накапливают избыток электроэнергии и отдают его в сеть в часы наибольшего потребления, что помогает снизить риск отключений.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине увеличивают генерирующие мощности, чтобы сделать энергосистему более устойчивой к обстрелам и снизить риск дефицита электроэнергии. За первое полугодие 2026 года в стране ввели в эксплуатацию почти 415 МВт новых ветровых электростанций, а мощность систем накопления энергии выросла до 600 МВт.