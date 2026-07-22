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Главная Экономика Энергетика В Укрэнерго сообщили о новых отключениях электроэнергии: список областей

В Укрэнерго сообщили о новых отключениях электроэнергии: список областей

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 10:59
Отключение света после российских атак: 8 регионов Украины остались без электроэнергии
Высоковольтная башня, женщина с ноутбуком. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В результате очередных российских ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры утром 22 июля без электроснабжения остались потребители в восьми областях Украины. В то же время из-за понижения температуры воздуха потребление электроэнергии существенно сократилось.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передают Новини.LIVE.

Где зафиксировали новые отключения электроэнергии

По информации Укрэнерго, новые отключения электроэнергии произошли в:

  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Киевской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Николаевской областях.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всем обесточенным потребителям.

Потребление электроэнергии снизилось

В компании также сообщили, что 22 июля по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был на 8,5% ниже, чем в то же время предыдущего дня.

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Причиной стало снижение температуры воздуха по всей стране, что уменьшило потребность населения в использовании кондиционеров. Кроме того, суточный максимум потребления 21 июля оказался на 1,5% ниже, чем днем ранее.

В компании рекомендуют по возможности переносить использование энергоемкой бытовой техники на период с 11:00 до 15:00, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции. Также украинцев призывают рационально потреблять электроэнергию и следить за сообщениями своих операторов системы распределения, ведь ситуация в энергосистеме может оперативно меняться.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жителям Украины будут реже отключать свет. Это стало возможным благодаря увеличению мощностей для накопления электроэнергии. За последний год они выросли более чем в 300 раз и уже превысили 600 МВт.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине расширили развитие возобновляемой энергетики. За шесть месяцев текущего года удалось ввести в эксплуатацию 414,8 МВт ветровых электростанций. Общая мощность солнечных электростанций в настоящее время достигает 7,3 ГВт.

электроэнергия сфера энергетики отключения света
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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