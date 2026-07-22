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Головна Економіка Енергетика В Укренерго повідомили про нові відключення електроенергії: список областей

В Укренерго повідомили про нові відключення електроенергії: список областей

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 10:59
Відключення світла після російських атак: 8 регіонів України залишилися без електроенергії
Високовольтна башта, жінка з ноутбуком. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Внаслідок чергових російських ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури вранці 22 липня без електропостачання залишилися споживачі у восьми областях України. Водночас через зниження температури повітря суттєво скоротилося споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передають Новини.LIVE.

Де зафіксували нові знеструмлення

За інформацією Укренерго, нові відключення електроенергії сталися у:

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Харківській;
  • Сумській;
  • Київській;
  • Одеській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській областях.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання всім знеструмленим споживачам.

Споживання електроенергії знизилося

В компанії також повідомили, що 22 липня станом на 09:30 рівень споживання електроенергії був на 8,5% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня.

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Причиною стало зниження температури повітря по всій країні, що зменшило потребу населення у використанні кондиціонерів. Крім того, добовий максимум споживання 21 липня виявився на 1,5% меншим, ніж днем раніше.

У компанії рекомендують за можливості переносити використання енергоємної побутової техніки на період із 11:00 до 15:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції. Також українців закликають раціонально споживати електроенергію та стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу, адже ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися.

Раніше Новини.LIVE розповідали, жителям України менше відключатимуть світло. Це стало можливим завдяки збільшенню потужностей для накопичення електроенергії. За останній рік вони зросли більш ніж у 300 разів і вже перевищили 600 МВт.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні наростили відновлювальну енергетику. За шість місяців поточного року вдалося ввести в експлуатацію 414,8 МВт вітрових електростанцій. Загальна потужність сонячних електростанцій наразі сягає 7,3 ГВт.

електроенергія сфера енергетики відключення світла
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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