Обстрелы и отключения электроэнергии в 4 областях: где восстанавливают электроснабжение

Энергетик на фоне ЛЭП. Фото: УНИАН.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Россия продолжает уничтожать украинскую энергетику. В результате очередных вражеских обстрелов и боевых действий в Украине зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Часть потребителей временно остается без электроснабжения.

Где сложнее всего обстоит ситуация, сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Последствия обстрелов

Наиболее напряженной остается ситуация в Одесской области. Там этой ночью российские войска вновь нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. На местах попаданий продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, из-за боевых действий обесточены потребители в следующих регионах:

Донецкая область; Днепропетровская область; Херсонская область; Харьковская область.

Все ремонтные бригады работают в усиленном режиме там, где это позволяет обстановка с безопасностью, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах граждан.

Будут ли применяться графики ограничений для бытовых потребителей

Несмотря на нанесённые повреждения, введение графиков отключений электроэнергии на сегодняшний день не прогнозируется. Однако ситуация может измениться в любой момент. О возможных изменениях в энергоснабжении потребителей министерство призывает узнавать на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

Для стабилизации работы сети энергетики обращаются к украинцам с просьбой рационально использовать электроэнергию:

перенести активное энергопотребление и включение энергоемких приборов на дневные часы — с 10:00 до 17:00;

соблюдать режим экономии в пиковые вечерние часы — с 19:00 до 22:00.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что ждет украинцев уже этой зимой. По словам экспертов, с наступлением холодов в Украине может возникнуть ощутимый дефицит электроэнергии. Кроме того, ситуацию могут обострить российские обстрелы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему Европа зимой может платить за газ более 200 евро. Ситуацию с наполнением газовых хранилищ осложняет конфликт на Ближнем Востоке между США и Ираном. Наполненности хранилищ на данный момент не хватит на зиму.